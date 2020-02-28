Kdz. Ereğli'de konser iptal edildi - Son Dakika

Kdz. Ereğli'de konser iptal edildi
6 saat önce
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde gerçekleştirilmesi planlanan Tuğkan konseri Suriye'nin İdlib kentinde Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına yönelik hava saldırısında 33 askerimizin şehit edilmesi üzerine iptal edildi.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 03:24 Kaynak: İHA
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde gerçekleştirilmesi planlanan Tuğkan konseri Suriye'nin İdlib kentinde Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına yönelik hava saldırısında 33 askerimizin şehit edilmesi üzerine iptal edildi.
Kdz Ereğli Hüseyin Tatoğlu Kültür Merkezi'nde 28 Şubat 2020 (bugün) gerçekleşecek olan Tuğkan konseri Mehmetçiklerimize yönelik yapılan hain saldırı sonucu 33 askerin şehit olması nedeniyle 18 Mart 2020 tarihine ertelendi. - ZONGULDAK
Son Dakika Osmaniyeli şehidimiz Batuhan Tank'ın 16 yaşındayken yaptığı paylaşım yürek burktu Esed rejimine ait tankın SİHA ile vurulma anının görüntüler ortaya çıktı İnternet erişimi neden kısıtlı? Resmi açıklama geldi Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile İdlib'i görüştü