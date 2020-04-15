Kdz. Ereğli'de köy ve beldelerde 53 bin maske dağıtıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kdz. Ereğli'de köy ve beldelerde 53 bin maske dağıtıldı - Son Dakika

Kdz. Ereğli'de köy ve beldelerde 53 bin maske dağıtıldı

6 saat önce

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Mehmet Fatih Çakır, ilçeye bağlı köy ve beldelerde yaşayan vatandaşlara şu ana kadar toplamda 53 bin 633 maske dağıtıldığını söyledi.

Kdz. Ereğli'de köy ve beldelerde 53 bin maske dağıtıldı, System.String[]

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Mehmet Fatih Çakır, ilçeye bağlı köy ve beldelerde yaşayan vatandaşlara şu ana kadar toplamda 53 bin 633 maske dağıtıldığını söyledi.


Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs (COVİD 19) salgını tedbirleri kapsamında ilçeye bağlı 93 köy ile 3 beldede tıbbi maske dağıtımına başlandığını ifade eden Çakır, sayının önümüzdeki günlerde daha da artırılacağını dile getirdi. Çakır konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada şu bilgilere yer verdi; "Karadeniz Ereğli'ye bağlı 93 köyümüz ve 3 beldemizde, muhtarlarımızla istişare halinde bir ihtiyaç analizi yaptık ve talepler doğrultusunda Kaymakamlığımızın girişimleriyle Halk Eğitim Merkezimizde üretilen 53 bin 633 maskenin dağıtımı gerçekleştirildi. Bu çerçevede, İlçe Özel İdare Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün Koordinesinde, Kdz. Ereğli Kaymakamımız Sayın İsmail Çorumluoğlu'nun talimatıyla Gülüç Belediyesi'ne 5 bin, Kandilli Belediyesine 5 bin, Kdz. Ereğli ilçemiz sınırları içerisinde yer alan 93 köye 43 bin 633 adet olmak üzere toplam 53 bin 633 adet maske dağıtımı 10 Nisan -14 Nisan 2020 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Ormanlı beldesinde de maske üretimi için atölye oluşturan belediyemize maske desteği sağlamak suretiyle bu beldemizde de maske dağıtımının gerçekleştirilmesi sağlandı. Köylerimizde dağıtım yapılırken sokağa çıkma yasağı kapsamında bulunan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlarımıza da maske dağıtılması esas alındı. Köy ve beldelerimizde maske sıkıntısı yaşanmaması için faaliyetler ara vermeden sürdürülüyor. Bu çerçevede, önümüzdeki hafta, muhtarlarımız aracılığıyla ikinci parti maske dağıtımına devam edilecek. İnşallah herhangi bir aksamaya mahal vermeden bu çalışma da tamamlanacak. Bu süreçte, alınan etkin önlemlerle halkımızın sağlığını korumak için gereken adımları vaktinde atan hükümetimize, hastalığı yenmek için gece gündüz demeden çalışan sağlık görevlilerimize, yürütülen maske dağıtımı dolayısıyla Kaymakamımız İsmail Çorumluoğlu olmak üzere tüm kamu dairelerimizin yöneticileri ve çalışanları ile sürece katılan tüm gönüllü ve görevlilerimize teşekkür ediyorum" dedi.


Yaşanan pandemi sürecinde eksikleri takip edip yerine getirmek için çalışmayı sürdüreceklerini belirten Çakır, salgının bir an önce sona ermesi için vatandaşlardan da sosyal mesafeyi koruyup olabildiğince evlerinde kalmaları çağrısında bulundu. Çakır ayrıca Korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, hasta olanlara da acil şifalar diledi. - ZONGULDAK

Mehmet Fatih, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 03:55 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Korona vakasının görülmediği Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde uygulanan tedbirler dikkat çekiyor
Davutoğlu yıllar sonra açıkladı: Bütün teşkilatlar 'İzin verin sizinle istifamızı verelim' dediler Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Ece Erken, Instagram hesabını kullanmama kararı aldı Büfedeki tüm ekmekleri satın alan hayırsever, ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü Eski gazeteci cinayetten gözaltına alındı Çoruh Nehri'nde yüzen tabutlar, büyük paniğe neden oldu Balıkçılık av sezonu bugün sona erdi İstanbul'da bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım ünitesi ilk kez görüntülendi Perakendeciler alışverişlerin Cuma akşamına kalmadan gerçekleştirilmesini öneriyor Türk Eczacıları Birliği: Devletin verdiği 5 maske yetersiz, satış yapılmalı Banvit, ihtiyaç sahipleri için 40 ton beyaz et bağışladı İnfaz düzenlemesiyle cezaevinden çıkan kadın mahkumun sevinci dikkat çekti Erdoğan'ın isteğiyle AK Parti'den istifa eden Yeneroğlu: İnfaz yasasının AYM tarafından iptal edileceği aşikar Sahibi koronavirüsü atlatan papağan: Evden çıkma, evde kal Sokağa çıkma yasağında nasıl izin alınır? İstisna kapsamında olan vatandaşlar kimler?
Bilim Kurulu üyesinden uyarı üstüne uyarı: Salgının çıkış kolundayız, tehlike geçmedi Bilim Kurulu üyesinden uyarı üstüne uyarı: Salgının çıkış kolundayız, tehlike geçmedi         
22:35
Testleri iki kez negatif çıkan banka çalışanı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Testleri iki kez negatif çıkan banka çalışanı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
22:28
İngilizler, Prens Selman ile Şeyh Mansour'u karşılaştırdı İngilizler, Prens Selman ile Şeyh Mansour'u karşılaştırdı         
22:20
Fenerbahçe'nin yardım kolileri sahiplerine ulaştı Fenerbahçe'nin yardım kolileri sahiplerine ulaştı         
21:33
Eğitimde yaz telafisi! Üniversitelerde, ilk ve orta öğretimde ders yapılacak Eğitimde yaz telafisi! Üniversitelerde, ilk ve orta öğretimde ders yapılacak         
21:28
Son Dakika: Sağlıkta şiddet düzenlemesi yasalaştı! Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin cezası yüzde 50 arttı Son Dakika: Sağlıkta şiddet düzenlemesi yasalaştı! Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin cezası yüzde 50 arttı         
21:24
Son Dakika: Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde bulunanlar sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak Son Dakika: Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde bulunanlar sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak         
21:16
Galatasaray'ın eski hocası Souness, Şükrü Saraçoğlu Stadı'na bayrak diktiği anları anlattı Galatasaray'ın eski hocası Souness, Şükrü Saraçoğlu Stadı'na bayrak diktiği anları anlattı         
21:07
İki İngiliz ilaç devi koronavirüs aşısı için güçlerini birleştirdi İki İngiliz ilaç devi koronavirüs aşısı için güçlerini birleştirdi         
21:05
Yarasalar üzerinde araştırma yapan bilim insanları, 6 yeni koronavirüs türü tespit etti Yarasalar üzerinde araştırma yapan bilim insanları, 6 yeni koronavirüs türü tespit etti         
20:46
Rus psikolog, koronavirüs karşısında en kırılgan iki grubu paylaştı Rus psikolog, koronavirüs karşısında en kırılgan iki grubu paylaştı         
20:43
Boateng ve Lens, Türkiye'den ayrıldı Boateng ve Lens, Türkiye'den ayrıldı         
20:36
Fransa'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 17 bini aştı Fransa'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 17 bini aştı         
20:30
Alkmaar, Ferdi Kadıoğlu'nu gündemine aldı Alkmaar, Ferdi Kadıoğlu'nu gündemine aldı         
20:24
Jeff Bezos'un serveti koronavirüs sayesinde 24 milyar dolar arttı Jeff Bezos'un serveti koronavirüs sayesinde 24 milyar dolar arttı         
20:18
Almanya'da koronavirüs tedbirleri gevşetiliyor: 4 Mayıs'tan sonra okullar, kütüphaneler ve müzeler kademeli olarak açılacak Almanya'da koronavirüs tedbirleri gevşetiliyor: 4 Mayıs'tan sonra okullar, kütüphaneler ve müzeler kademeli olarak açılacak         
20:12
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 115 artarak 1518'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 115 artarak 1518'e yükseldi         
20:02
Sokağa çıkma yasağında nasıl izin alınır? İstisna kapsamında olan vatandaşlar kimler? Sokağa çıkma yasağında nasıl izin alınır? İstisna kapsamında olan vatandaşlar kimler?         
19:56
Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 130 bini aştı Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 130 bini aştı         
19:48
Son Dakika: Fatih Terim koronavirüsü yendi Son Dakika: Fatih Terim koronavirüsü yendi         
19:12
ABD'de 10 yaşındaki erkek çocuğu, 19 yaşındaki genç kadına uyuduğu sırada cinsel istismarda bulundu ABD'de 10 yaşındaki erkek çocuğu, 19 yaşındaki genç kadına uyuduğu sırada cinsel istismarda bulundu         
19:10
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 21 bin 645'e yükseldi Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 21 bin 645'e yükseldi         
19:07
Eski eşini kaçırıp darp eden şüpheli, saklandığı konteynerde yakalandı Eski eşini kaçırıp darp eden şüpheli, saklandığı konteynerde yakalandı         
18:53
Filip Novak şinitzel yaptı, yemek pasını Campi'ye attı Filip Novak şinitzel yaptı, yemek pasını Campi'ye attı         
18:48
Ünlü deprem uzmanı Naci Görür, Hatay'da peş peşe meydana gelen 3 depremi değerlendirdi Ünlü deprem uzmanı Naci Görür, Hatay'da peş peşe meydana gelen 3 depremi değerlendirdi         
18:47
Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü'nden Trump'ın maddi yardımları kesme kararına ilk yorum: Üzüntüyle karşılıyoruz Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü'nden Trump'ın maddi yardımları kesme kararına ilk yorum: Üzüntüyle karşılıyoruz         
18:47
Peru 2. Lig ekibi Deportivo Coopsol, ekonomik kriz nedeniyle oyuncu, antrenör ve personelin tamamının görevine son verdi Peru 2. Lig ekibi Deportivo Coopsol, ekonomik kriz nedeniyle oyuncu, antrenör ve personelin tamamının görevine son verdi         
18:33
Washington Post: Trump yönetimi okullar, kiliseler ve AVM'leri 1 Mayıs'a kadar açmayı planlıyor Washington Post: Trump yönetimi okullar, kiliseler ve AVM'leri 1 Mayıs'a kadar açmayı planlıyor         
18:25
Türkiye'de koronavirüs salgınında zinciri kıran filyasyon sisteminin ayrıntıları netleşti Türkiye'de koronavirüs salgınında zinciri kıran filyasyon sisteminin ayrıntıları netleşti         
17:58
Radamel Falcao evde çalışmalarını sürdürüyor Radamel Falcao evde çalışmalarını sürdürüyor         
17:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2020 22:41:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kdz. Ereğli'de köy ve beldelerde 53 bin maske dağıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]