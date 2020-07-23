Kdz. Ereğli'de kurban kesimi eğitimi verildi - Son Dakika

Kdz. Ereğli'de kurban kesimi eğitimi verildi

Zonguldak'ın Ereğli İlçesi Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde 106 kursiyere 'Kurban Kesim Elemanı Yetiştirme ve Geliştirme Kursu' verildi.

Zonguldak'ın Ereğli İlçesi Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde 106 kursiyere 'Kurban Kesim Elemanı Yetiştirme ve Geliştirme Kursu' verildi. Kurban Bayramı öncesinde Kdz. Ereğli Belediyesi Veteriner işleri Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi tarafından kurban kesim eğitimi verildi. Kurban Kesim Elemanı Yetiştirme ve Geliştirme Kursu'nun uygulamalı eğitim kısmı belediye mezbahasında 106 kursiyerin katılımıyla yapıldı. Veteriner Hekim Özgür Fahrettin Coşgun ve kesim personeli kurbanlık hayvanları tutma ve bağlama, kesim teknikleri ve et muayenesi konularında katılımcıları uygulamalı olarak bilgilendirdi. - ZONGULDAK

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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