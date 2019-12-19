Kdz. Ereğli'de 'Lena, Leyla ve Diğerleri' oyunu sahnelendi - Son Dakika
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Kdz. Ereğli'de 'Lena, Leyla ve Diğerleri' oyunu sahnelendi

6 saat önce

Zonguldak'ın Ereğli İlçesi'nde Sivas Devlet Tiyatrosu tarafından Lena, Leyla ve Diğerleri oyunu sahnelendi.

Kdz. Ereğli'de 'Lena, Leyla ve Diğerleri' oyunu sahnelendi, System.String[]

Zonguldak'ın Ereğli İlçesi'nde Sivas Devlet Tiyatrosu tarafından Lena, Leyla ve Diğerleri oyunu sahnelendi.


Kdz. Ereğli Hüseyin Tatoğlu Kültür Merkezi'nde Sivas Devlet Tiyatrosu ekibi tarafından 17-18 Aralık 2019 tarihlerinde sahnelenen Lena, Leyla ve Diğerleri oyunu büyük ilgi gördü. Kapalı gişe oynan oyunun final akşamında Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Sivas Devlet Tiyatrosu ekibine teşekkür ederek çiçek takdiminde bulundu.


Hüseyin Tatoğlu Kültür Merkezi Müdürlüğü görevine kısa süre getirilen Vedat Açıkalın, Devlet Tiyatrolarının sık sık Kdz. Ereğli'ye geleceğini ve Ereğli halkının sanata doyacağını söyledi. Açıkalın konuşmasında, "Kdz. Ereğli Hüseyin Tatoğlu Kültür Merkezi olarak Sivas Devlet Tiyatrosu Lena, Leyla ve Diğerleri oyununu ilçemiz halkı ile buluşturduk. İki gün sahnelenen oyunda, salonumuz tıklım tıklım doluydu. Bu bizleri çok mutlu etti, bundan sonraki süreçte de Devlet Tiyatroları, özel tiyatrolar, sergiler, konserler ile salonumuzda sürekli etkinlik ile Ereğli halkına hizmet vereceğiz. Ben bizleri kırmayıp ilçemize gelen Sivas Devlet Tiyatrosu ekibine ve salonumuzu dolduran tüm sanatseverlere çok teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi. - ZONGULDAK

Devlet Tiyatroları, Zonguldak, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 02:19 Kaynak: İHA
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