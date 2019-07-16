Son Dakika Haberleri: Kdz. Ereğli'de mahkûmlar "15 Temmuz'un anatomisi" belgeselini izledi
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Kdz. Ereğli'de mahkûmlar "15 Temmuz'un anatomisi" belgeselini izledi

2 saat önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde ki A-2 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan adli suçlardan hükümlü ve tutuklulara "İşgal girişiminden dirilişe 15 Temmuz'un anatomisi" isimli belgeseli izlettirildi.

Kdz. Ereğli'de mahkûmlar
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde ki A-2 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan adli suçlardan hükümlü ve tutuklulara "İşgal girişiminden dirilişe 15 Temmuz'un anatomisi" isimli belgeseli izlettirildi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Kdz. Ereğli A-2 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda da anma etkinlikleri düzenlendi. Kdz. Ereğli A-2 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yetkilisi Erol Yelkenci Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü'nün talebi ile Türkiye genelinde ki cezaevlerinde olduğu gibi Kdz. Ereğli A-2 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda da 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü nedeniyle tutuklu ve hükümlülere kurum kütüphanesinde "İşgal girişiminden dirilişe 15 Temmuz'un anatomisi" belgeselinin izlettirildiğini bildirdi. Kdz. Ereğli A-2 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yetkilisi Yelkenci etkinlikle cezaevinde bulunan tutuklu ve hükümlülere vatanseverlik ile milli duygularda hassasiyet kazanımına katkı sağlamanın amaçlandığını ifade etti. - ZONGULDAK
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Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 02:23 Kaynak: İHA
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