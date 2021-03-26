Kdz. Ereğli'de muhtarlar başkanını seçti - Son Dakika

Kdz. Ereğli'de muhtarlar başkanını seçti

26.03.2021 00:57
Kdz. Ereğli'de muhtarlar başkanını seçti, System.String[]

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Muhtarlar Derneği Kongresi yapıldı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Muhtarlar Derneği Kongresi yapıldı. Mevcut Başkan Şükrü Kılıç, yeniden başkanlığa seçildi.

Kdz. Ereğli Muhtarlar Derneği Olağan Genel Kurulu yapılırken, mevcut başkan Şükrü Kılıç ve Hikmet Erlat başkanlık için yarıştı. Hüseyin Tatoğlu Kültür Merkezi'nde yapılan kongreye Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol, Kdz. Ereğli mahalle ve köy muhtarları katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması ile başlayan kongrede, faaliyet raporu okunmasının ardından başkan adaylarının konuşmalarına geçildi.

Birleştirici çalışmaları ile örnek olunacak bir başkan profili olması gerektiğine değinen Başkan Adayı Hikmet Erlat konuşmasında, "Ereğli'nin en güçlü sivil toplum kuruluşu Muhtarlar Derneği olarak, Ereğli'ye faydası olan her konuda destek olacağız. Muhtarlarımızın arasındaki birlik, beraberlik ve sosyal dayanışmayı en üst seviyede tutacak çalışmalara imza atmayı düşünüyoruz. İmkanlarımız el verdiği müddetçe savunma mekanizmayı işletilmesi için hukuksal destek vermeye çalışacağız. 2 dönemdir görevde olan Şükrü Kılıç ve yönetimine teşekkür ediyorum" İfadelerini kullandı.

"Muhtarlarımıza yer kazandırdık"

Kdz. Ereğli Muhtarlar Derneği binasının hizmete girme sürecini anlatarak konuşmasına başlayan Başkan Şükrü Kılıç, yapılan çalışma ve projeleri tek tek anlattı. Kılıç konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"İlk işimiz Mahalle muhtarlarımızı kiradan, köy muhtarlarımızı da sokaktan kurtardık. Birlik beraberlik içinde bin 500 metrekare yer kazandırdık. Çalışma ofisiyle, mescidi ile, çay ocağıyla bir çatı kazandırdık. Vatandaşına hizmet edebilecek, Kdz. Ereğli Muhtarlar Derneği'ne yer kazandırdık. Ereğli'yi tanıtmak için 71 vilayetten Anadolu Otel'de Konfederasyon Başkanlarımızı toplayıp vekillerimiz ile beraber yemek verdik.

Muhtarlar derneği yönetim kuruluna 4 yıl gibi bir zaman diliminde siz muhtarlarımızın hizmetlerine yardımcı olma sosyal ve aktüelinize katkı sağladık. Bölge milletvekillerimizin TBMM'deki çalışma ortamını görmek, ilçe ve köylerimizdeki sorunları dosyalar halinde bölge vekillerimizin hepsine sunduk. Suriye'de sıkıntı içinde olan vatandaşlara yardım yaptık. Elazığ ve Malatya illerinde meydana gelen deprem afeti nedeniyle 10 koli kumanya yardımı ve İzmir depremi için de 20 adet battaniye 8 adet gıda koli yardımı yapıldı . 15 Temmuz gecesi şehitler ve gazi olan kardeşlerimiz anısına ilçemiz anıt önünde tüm hemşerilerimize yemek verilerek Alimolla Camisinde Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okuttuk. 6- yetim çocuklar için muhtarlar derneği olarak tablet yardımı yaptık. Afrin'de bölücü terör örgütleriyle mücadele eden askerlerimize ve güvenlik görevlilerimize bir buçuk tonluk iç fındık, yöresel reçelimiz, kahve, ıslak mendil ve iç çamaşır olarak çeşitli hediyeleri bizzat kendilerine bırakılmak amacı ile 90 muhtarımız ile hataya program gerçekleştirdik. Muhtarlarımızı ecdadımızın kanı ile sulandığı Çanakkale gezisine getirdik. Bütün bu faaliyetlerimize rağmen bankamızda bulunan dernek gelirimizde 24 bin 555 TL para mevcuttur. Göreve geldiğimiz günden bugüne çıtasını daha yükseklere kaldırmak için ekip arkadaşlarımızla gayret sarf ettik. Bu bir bayrak yarışı, kazanan Muhtarlar Derneği olacak. Kongremiz Ereğli'mize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."

Konuşmaların ardından oy kullanma işlemine geçildi. Başkanlık için yarışan Şükrü Kılıç ve Hikmet Erlat oy sandığına oylarını birlikte atarak birliktelik mesajı verdi. Oy sayımının ardından, Şükrü Kılıç 81 oy alarak yeniden başkan seçilirken, Hikmet Erlat 46 oy aldı. Şükrü Kılıç başkanlığında Kdz. Ereğli Muhtarlar Derneği yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: Nurettin Yaman, Nazif Kaplan, Fahri Demircan, Köksal Tekin, Emin Ünal, Raif Erarslan, Zeki Sevim, Nazım Civelek, Recep Can, Adnan Alar.

Öte yandan kongreye pandemi nedeniyle protokol davet edilmezken, katılımcılara ikramda bulunulmadı. - ZONGULDAK

İsmail Bayram, Şükrü Kılıç, Zonguldak, Ereğli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kdz. Ereğli'de muhtarlar başkanını seçti - Son Dakika


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