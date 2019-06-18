Son Dakika Haberleri: Kdz. Ereğli'de Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı
Son Dakika Güncel Haber

Kdz. Ereğli'de Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı

1 saat önce

Mısır'ın seçimle göreve gelen ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin mahkeme salonunda şehit olması üzerine Kdz. Ereğli'de gıyabi cenaze namazı kılındı.

Kdz. Ereğli'de Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı, System.String[]
Mısır'ın seçimle göreve gelen ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin mahkeme salonunda şehit olması üzerine Kdz. Ereğli'de gıyabi cenaze namazı kılındı.

Mısır'da, yargılandığı mahkeme salonunda şehit olan eski Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Kdz. Ereğli Müftülüğü tarafından Ali Molla Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, AK Parti İlçe Başkanı Fatih Çakır, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazını ardından Mursi için dualar edildi. - ZONGULDAK
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 04:06 Kaynak: İHA
cumhurbaşkanı, er, cenaze, muhammed mursi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'den "Mursi" açıklaması: Raporların farkındayız ve durumu izliyoruz Mısır'ın eski Cumhurbaşkanı Mursi'nin cenaze fotoğrafları ortaya çıktı Neşe Karaböcek oğlunun cenazesinde gözyaşlarına boğuldu Yıldırım-İmamoğlu ortak yayını Alman basınında: AK Parti strateji değiştirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.6.2019 17:39:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kdz. Ereğli'de Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]