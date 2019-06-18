Kdz. Ereğli'de Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı
1 saat önce
Mısır'ın seçimle göreve gelen ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin mahkeme salonunda şehit olması üzerine Kdz. Ereğli'de gıyabi cenaze namazı kılındı.
Mısır
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 04:06 Kaynak: İHA
'ın seçimle göreve gelen ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi
'nin mahkeme salonunda şehit olması üzerine Kdz. Ereğli'de gıyabi cenaze namazı kılındı.
Mısır'da, yargılandığı mahkeme salonunda şehit olan eski Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Kdz. Ereğli Müftülüğü tarafından Ali Molla Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, AK Parti
İlçe Başkanı Fatih Çakır
, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazını ardından Mursi için dualar edildi. - ZONGULDAK
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