Kdz. Ereğli'de polis ekipleri kontrollere devam ediyor - Son Dakika

Türkiye genelinde 30 büyük şehir ile Zonguldak'ta da sokağa çıkma yasağının ikinci kez ilan edilmesinin ardından yasağı ihlal edenlere polis göz açtırmıyor. Polis Ereğli ilçesinde birçok noktada kontrol yaparak yasağa uymayanlara ceza uyguluyor.



İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge doğrultusunda 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta dün gece saat 24.00'ten itibaren sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlandı. Zonguldak ve ilçelerinde halkın büyük çoğunluğu yasağa uyarak evlerinde kalmasıyla birlikte cadde ve sokaklar boş kaldı. Polis ekmek, su, tüp gaz dağıtım araçları ile eczane ya da hastaneye giden vatandaşlar haricindekilere göz açtırmadı. İlçenin birçok noktasında oluşturulan kontrol noktalarında sokağa çıkma yasağını 'Sigara almaya gidiyorum', 'Su almaya gidiyorum' diyerek ihlal edenler hakkında polis tutanak tuttu. Sokağa çıkma yasağını ihlal edenlerin 3 bin 150 TL cezaya çarptırılacağı belirtildi. Polis ekipleri yarın akşam saat 24.00'e kadar şehrin birçok noktasında denetimlerine aralıksız devam edecek. Yetkililer vatandaşları cezaya maruz kalmamak için geçerli mazeretleri olmadığı takdirde evlerinde kalmalarını istedi. Kdz Ereğli Belediyesi tarafından oluşturulan müzik ekibi kontrol noktalarında ki polislere konser verdi. - ZONGULDAK