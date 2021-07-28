Kdz. Ereğli'de stat ihalesi yapıldı

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, ilçedeki Amatör Spor Kulüplerine müjde verdi. Şehit Vefa Karakurdu (Beyçayırı) Stadı'nda yapılacak değişiklikleri içeren ihalenin hafta başında yapıldığını açıklayan Bozkurt, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kdz. Ereğli şehir merkezinde bulunan Şehit Vefa Karakurdu (Beyçayırı) Stadı'nda bir dizi çalışma yapılacak. İlçedeki Amatör Spor Kulüpleri ile bu kulüplerin Futbol Okulları tarafından kullanılan Şehit Vefa Karakurdu (Beyçayırı) Stadı'nda zeminden ses sistemlerine kadar bir dizi çalışma yapılacağını müjdeleyen AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, 2021 yılı yatırım programında yer alan çalışmaların kısa sürede başlayacağını söyledi.

Bozkurt, yaptığı açıklamada, "Kdz. Ereğli ilçemizde Amatör Futbol Kulüplerimize hizmet veren Şehit Vefa Karakurdu Stadımızın, 2021 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Yatırım Programı kapsamında ayrılan ödenek ile 'Zemin Değişikliği ve Işıklandırma' ihalesi 26.07.2021 Pazartesi günü itibariyle yapılarak işlemlere başlanılmıştır. İhaleye itiraz sürecinin tamamlanması ve sözleşmeye ait evrakların hazırlanması sonrasında yenileme işlerine en kısa sürede başlanılması planlanmaktadır. İhale kapsamında; stadın zemini son teknoloji olan sentetik yüzeyli 55 milimetrelik çim yüzey ile kaplanacak. Ses sistemi, kale direkleri ve yedek kulübelerinin yenilenmesinin yanında 4 köşede yer alacak her direkte 9 adet olmak üzere toplam 36 adet 1000 Wattlık projektörler ile stadın aydınlatılması yapılacaktır. Kulüplerimiz, sporcularımız ve ilçe halkımız adına, emeği geçen herkese teşekkür ediyor; ihalenin ilçemize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum." İfadelerini kullandı. - ZONGULDAK