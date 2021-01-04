Kdz. Ereğli'de su ve kanalizasyon hattı çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Kdz. Ereğli'de su ve kanalizasyon hattı çalışmaları sürüyor

04.01.2021 17:28
Kdz. Ereğli'de su ve kanalizasyon hattı çalışmaları sürüyor, System.String[]

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü, Pençes deresinde kanalizasyon bağlantı çalışmalarına devam ederken, nüfus yoğunlaştığı bölgelerde de su hatlarının kapasitelerini artırıyor.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü, Pençes deresinde kanalizasyon bağlantı çalışmalarına devam ederken, nüfus yoğunlaştığı bölgelerde de su hatlarının kapasitelerini artırıyor.

Kdz. Ereğli Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü, kentin ihtiyaç duyulan noktalarında yenileme ve ilave hat çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, Kestaneci yerleşim bölgesinde artan nüfusa göre yeni su hattı ile Pençes deresi üzerinde kanalizasyon bağlantı çalışmalarına devam ediyor.

Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürü Deniz Koca, Başkan Halil Posbıyık'ın talimatıyla kentin geleceğine dönük programa alınan 3 yeni su deposu inşaatının tamamlandığını belirterek şunları söyledi: "Daha önce açıkladığımız gibi Osmantepe'de 500 tonluk su deposu, İnallı mevkisinde 100 metreküplük terfi deposu yapmıştık. Kestaneci Radar Tepe mevkisinde 500 tonluk su deposu yapımı bitti. Depolarımızın inşaatları tamamlandı, devreye alma çalışmaları devam ediyor. Bu aşamada Kestaneci bölgesinde özellikle yerleşimin, nüfusun artması nedeniyle su ihtiyacı da artmış bulunmakta. Bu ihtiyacı karşılamak için eski ve yeni depodan birlikte çalıştırmak için hatlarımızı değiştiriyoruz ve çaplarını ilerideki nüfus artışını düşünerek 90 milimetreden 200 milimetreye çıkarıyoruz. Kanalizasyon ekiplerimiz de Pençes deresinde kanalizasyon atıklarının problem oluşturmaması için çalışmalarını sürdürüyor. Bu bölgede hem dere üzeri bağlantı hem de yan kol bağlantı hatlarını değiştirip yeniliyoruz, ilaveler yapıyoruz. Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü olarak ihtiyaç duyulan noktalarda çalışmalarımız devam edecek." - ZONGULDAK

Kdz. Ereğli'de su ve kanalizasyon hattı çalışmaları sürüyor
Kdz. Ereğli'de su ve kanalizasyon hattı çalışmaları sürüyor
Kdz. Ereğli'de su ve kanalizasyon hattı çalışmaları sürüyor
Kdz. Ereğli'de su ve kanalizasyon hattı çalışmaları sürüyor
Kdz. Ereğli'de su ve kanalizasyon hattı çalışmaları sürüyor
Kdz. Ereğli'de su ve kanalizasyon hattı çalışmaları sürüyor
Kdz. Ereğli'de su ve kanalizasyon hattı çalışmaları sürüyor

Su ve Kanalizasyon İşleri, Ereğli Belediyesi, Halil Posbıyık, Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kdz. Ereğli'de su ve kanalizasyon hattı çalışmaları sürüyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Meteoroloji beklenen tarihi nihayet verdi! İstanbul'a senenin ilk karı 18-22 Ocak tarihleri arasında yağacak Kara para aklamaktan hakkında gözaltı kararı verilen Sezgin Baran Korkmaz, Türkiye'ye dönmekten vazgeçti Galatasaray, eski futbolcusu Henry Onyekuru ile anlaştı Türkiye'ye gözdağı! Prens Selman talimat verdi: Yunan pilotların kullanacağı F-15'ler Suda Üssü'ne inecek Pınar Gültekin'in acılı babası hakime kızıp, "Bu duruşma benim için bitmiştir" diyerek salonu terk etti "Kargo görevlisiyim" diye girdiği evde talihsiz kadını bayıltarak tecavüz etti Evinde ölü bulunan Ukraynalı kadınla ilgili şoke eden detay! Filmden etkilenip intihar etmiş olabilir Bond kızı rolüyle ünlenen oyuncu Tanya Roberts hayata veda etti
Transfer dönemi öncesi TFF'den resmi açıklama geldi! İşte kulüplerin harcama limitleri Transfer dönemi öncesi TFF'den resmi açıklama geldi! İşte kulüplerin harcama limitleri         
17:23
Türkiye'de de görülen koronavirüs mutasyonunun 20 yaş ve altındaki gençleri daha fazla etkilediği ortaya çıktı Türkiye'de de görülen koronavirüs mutasyonunun 20 yaş ve altındaki gençleri daha fazla etkilediği ortaya çıktı         
15:47
Vahşice katledilen gençleri, abla şu sözlerle ölüme çağırmış: Babam rahatsız, gel helalleş Vahşice katledilen gençleri, abla şu sözlerle ölüme çağırmış: Babam rahatsız, gel helalleş         
15:24
Araç muayene ücretleri yüzde 9,11 zamlandı! İşte yeni tarife Araç muayene ücretleri yüzde 9,11 zamlandı! İşte yeni tarife         
15:10
Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etmişti! Saldırgana 23 yıl hapis cezası verildi Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etmişti! Saldırgana 23 yıl hapis cezası verildi         
15:00
Boşanmak isteyen karısını ölümle tehdit etti: Genzine kan tadı gelecek, yalvaracaksın Boşanmak isteyen karısını ölümle tehdit etti: Genzine kan tadı gelecek, yalvaracaksın         
14:45
Aynı kadına aşık olan iki yakın arkadaş, üçlü ilişki yaşamaya başladı Aynı kadına aşık olan iki yakın arkadaş, üçlü ilişki yaşamaya başladı         
14:07
Kısıtlamada sokak ortasında fuhuş pazarlığı yaparken yakalandı Kısıtlamada sokak ortasında fuhuş pazarlığı yaparken yakalandı         
12:43
Hakan Bayrakçı: Aralarında Mehmet Metiner'in de bulunduğu 8 korona hastasını 30 saniyede iyileştiren ilaç bulundu Hakan Bayrakçı: Aralarında Mehmet Metiner'in de bulunduğu 8 korona hastasını 30 saniyede iyileştiren ilaç bulundu         
11:43
Örgütten kaçan kadın teröristin anlattıkları kan dondurdu: Derede yıkanırken tecavüze uğradım Örgütten kaçan kadın teröristin anlattıkları kan dondurdu: Derede yıkanırken tecavüze uğradım         
11:39
Rahmetli Mina Başaran'ın nişanlısı Murat Gezer, 2 yıl sonra yeni bir aşka yelken açtı Rahmetli Mina Başaran'ın nişanlısı Murat Gezer, 2 yıl sonra yeni bir aşka yelken açtı         
11:03
Son Dakika: Memurlar yüzde 7,36, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 8,36 zam alacak Son Dakika: Memurlar yüzde 7,36, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 8,36 zam alacak         
10:08
Cem Yılmaz'ın Cem Yılmaz'ın "Belediyeden 2754 TL aldım" sözlerine Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt: Büyük oyunu bozduk         
09:42
Herkes bunu merak ediyordu! İşte MasterChef Türkiye 2020'nin büyük ödülü Herkes bunu merak ediyordu! İşte MasterChef Türkiye 2020'nin büyük ödülü         
07:40
Demet Özdemir, Oğuzhan Koç ile aşk yaşadığını doğruladı Demet Özdemir, Oğuzhan Koç ile aşk yaşadığını doğruladı         
07:40
Sagopa Kajmer'in şarkısını seslendiren İrem Derici'ye Kolera'dan ağza alınmayacak küfürler Sagopa Kajmer'in şarkısını seslendiren İrem Derici'ye Kolera'dan ağza alınmayacak küfürler         
20:26
Şehit Ferhat Gedik ve Eren Bülbül'ün hayatı film oluyor! Uğur Güneş başrol olacak Şehit Ferhat Gedik ve Eren Bülbül'ün hayatı film oluyor! Uğur Güneş başrol olacak         
08:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2021 17:33:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kdz. Ereğli'de su ve kanalizasyon hattı çalışmaları sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei