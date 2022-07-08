Kdz. Ereğli'de trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Kdz. Ereğli'de trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

08.07.2022 11:41
Kdz. Ereğli'de trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bayram tatili için gelen aile geçirdiği trafik kazasında 16 yaşındaki Muhammet Basatlı hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bayram tatili için gelen aile geçirdiği trafik kazasında 16 yaşındaki Muhammet Basatlı hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kaza sabah saatlerinde Zonguldak-Ereğli arası karayolunun Kavaklık Mahallesi Göçmenler Sokak girişinde meydana geldi. İddiaya göre bayram tatili için İsmail Basatlı idaresindeki 34 DFA 514 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak takla attı. Kazada 16 yaşındaki Muhammet Basatlı hayatını kaybederken sürücü İsmail Basatlı, otomobilde bulunan Fatma Basatlı, Aleyna Basatlı ve Rukiye Basatlı yaralandı. Yaralılar otomobilden çevredekilerin yardımı ile çıkarılırken, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde hayatını kaybeden 16 yaşındaki Muhammet ise savcının incelemesinin ardından cenaze aracına alınarak otopsi için Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza yapan otomobil çekici ile olay yerinden kaldırılırken, savcılık kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı. - ZONGULDAK

YORUMLAR
500
Ereğli'de sahile kurulan çadır ve barakalar kaldırıldı Ereğli'de sahile kurulan çadır ve barakalar kaldırıldı Son dakika haber... BAYRAM TATİLİ YOLUNDA KAZA 1 ÖLÜ, 4 YARALI Son dakika haber... BAYRAM TATİLİ YOLUNDA KAZA 1 ÖLÜ, 4 YARALI
Kaynak: İHA

Zonguldak, Ereğli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kdz. Ereğli'de trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:17 Doktor Ekrem Karakaya'yı hastanede öldüren katilin babası: Çocuğumdan çok doktora üzülüyorum
16:13 Baro kınadıŞov dünyasının önde gelen ismi Acun Ilıcalı'nın avukat cübbesiyle sözde nikah kıyması tepki çekti!
16:10 Kalp krizinden korktuğu için 60 kilo veren ambulans şoförü kalp krizi geçirerek öldü
16:05 Galatasaray'dan imzanın yıl dönümünde Fatih Terim paylaşımı: İmparatorumuzun kazandırdıklarıyla gurur duyuyoruz
16:00 Cuma hutbesinde TTB'nin doktorları greve çağırmasına tepki: Oğlun ölecek doktor da dedi ki git grevdeyiz, öldürmez misin sen?
15:53 Akbank'ta yine arıza çıktı! Müşteriler tepki gösterdi, banka özür diledi
15:44 Merve Boluğur'un tuhaf hareketleri bitmek bilmiyor! Yıldız Tilbe'nin bakışları geceye damga vurdu
15:36 9 yıldır şampiyonluk hasreti çeken Fenerbahçe, heykel dikti: İzindeyiz Atam
15:31 Eşi de doktor çıktı! Bazı sağlık çalışanlarının şiddete karşı izinsiz eyleminde polise tokat atan astsubay tutuklandı
15:11 Acun Ilıcalı resmen kaptı! Fatih Terim vazgeçemiyordu, Seri şimdi Hull City'de
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2022 16:31:37. #1.11#
SON DAKİKA: Kdz. Ereğli'de trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement