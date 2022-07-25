Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kdz. Ereğli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri Kdz. Ereğli ilçesinde operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda yakalanan S.T. isimli şahıstan 6 gram öldürücü etkiye sahip uyuşturucu madde ile uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından S.T. gözaltına alınırken, hakkında adli işlem başlatıldı. - ZONGULDAK

Zonguldak 'ın Ereğli ilçesinde düzenlenen operasyonda öldürücü etkiye sahip uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili olarak bir kişi gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

Zonguldak, Narkotik, Ereğli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kdz. Ereğli'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika

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