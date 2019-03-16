Son Dakika Haberleri: Kdz. Ereğli'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Kdz. Ereğli'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

1 saat önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 386 adet uyuşturucu hap ile 8,8 gram bonzai diye tabir edilen madde ele geçirildi.

Kdz. Ereğli'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı, System.String[]
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 386 adet uyuşturucu hap ile 8,8 gram bonzai diye tabir edilen madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlık Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekipleri bir süredir takip ettikleri ve başka suçlardan kaydı bulunan B.Y. (26) ile K.B.'ye (23) operasyon düzenledi. Kullandıkları 54 KG 728 plakalı aracı durduran polis ekipleri, hem araçta hem de şüphelilerin üzerlerinde yaptıkları aramada 386 adet uyuşturucu hap ile 8,8 gram bonzai diye tabir edilen madde ele geçirdi. Gözaltına alınan şüphelilerden birinin yaralama, diğerinin ise cinsel suçtan kaydı bulunduğu öğrenildi.

Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 12:39 Kaynak: İHA

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