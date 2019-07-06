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Kdz. Ereğli'de Volkan Konak rüzgarı

29 dakika önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bu yıl 21. düzenlenen Uluslararası Sevgi, Barış ve Dostluk Festivali'nde sahne alan Volkan Konak hayranlarına coşturdu.

Kdz. Ereğli'de Volkan Konak rüzgarı, System.String[]
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bu yıl 21. düzenlenen Uluslararası Sevgi, Barış ve Dostluk Festivali'nde sahne alan Volkan Konak hayranlarına coşturdu.

Kdz. Ereğli Belediyesi tarafından bu yıl 21. düzenlenen Uluslararası Sevgi, Barış ve Dostluk Festivali'nin ilk gününde ünlü sanatçı Volkan Konak sahne aldı. Konak, "Aleni Aleni, "Göklerde Kartal Gibiyim", "Kekli Gibi, "Tahir ile Zühre" isimli parçalarını seslendirdi. Sanatçıya hayranları da ünlü sanatçıya eşlik etti. - ZONGULDAK
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 09:11 Kaynak: İHA
Volkan Konak, Konak, Magazin
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