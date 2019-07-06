Kdz. Ereğli'de Volkan Konak rüzgarı
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bu yıl 21. düzenlenen Uluslararası Sevgi, Barış ve Dostluk Festivali'nde sahne alan Volkan Konak hayranlarına coşturdu.
Zonguldak
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 09:11 Kaynak: İHA
'ın Ereğli ilçesinde bu yıl 21. düzenlenen Uluslararası Sevgi, Barış ve Dostluk Festivali'nde sahne alan Volkan Konak
hayranlarına coşturdu.
Kdz. Ereğli Belediyesi
tarafından bu yıl 21. düzenlenen Uluslararası Sevgi, Barış ve Dostluk Festivali'nin ilk gününde ünlü sanatçı Volkan Konak sahne aldı. Konak, "Aleni Aleni, "Göklerde Kartal
Gibiyim", "Kekli Gibi, "Tahir ile Zühre" isimli parçalarını seslendirdi. Sanatçıya hayranları da ünlü sanatçıya eşlik etti. - ZONGULDAK
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