Kdz. Ereğli'de yoğun yağış yolları kapattı - Son Dakika
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Kdz. Ereğli'de yoğun yağış yolları kapattı

01.09.2022 13:06
Kdz. Ereğli'de yoğun yağış yolları kapattı

Kdz. Ereğli'de yoğun yağış yolları kapattı Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde sabah saatlerinde başlayan yağmur bazı noktalarda yolların kapanmasına neden oldu.

Kdz. Ereğli'de yoğun yağış yolları kapattı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde sabah saatlerinde başlayan yağmur bazı noktalarda yolların kapanmasına neden oldu.

Kdz. Ereğli ilçesinde sabah saatlerinde yağan yağmur birçok noktada olumsuzluğa neden oldu. İlçeye bağlı Sarıkorkmaz Mahallesi Hürriyet Kümeevleri Sokak'ta su giderlerin tıkanması nedeniyle yolda su birikti. Sularla kaplanan yoldan araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, bazı otomobil sürücüleri riske girmeyip geri dönmek zorunda kaldı. Bölgeye gelen belediye ekipleri yayaları yolun karşısına kendi araçları ile geçirdi. Belediye ekipleri iş makineleri ile birlikte tıkanan su giderlerini açmak için çalışma başlatırken, ilçede bazı noktalarda da olumsuzluklar yaşandı.

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Kaynak: İHA

Zonguldak, Ereğli, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kdz. Ereğli'de yoğun yağış yolları kapattı - Son Dakika

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