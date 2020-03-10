Kdz. Ereğli'de zabıtaya iletişim semineri - Son Dakika
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Kdz. Ereğli'de zabıtaya iletişim semineri

6 saat önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediyesi, personelin mesleki eğitimine yönelik çalışmalar yapıyor.

Kdz. Ereğli'de zabıtaya iletişim semineri, System.String[]

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediyesi, personelin mesleki eğitimine yönelik çalışmalar yapıyor. Bu kapsamda, Zabıta Müdürlüğü personeline 'Öfke Kontrolü' ve 'Etkili İletişim' konularında eğitim verildi.


Psikolog Nur Küçük, zabıta ekiplerini 'Vatandaşla diyalog esnasında öfke kontrolü, etkili iletişim' konularında bilgilendirdi. Zabıta Müdürü Halit Aydın, personele yönelik seminerlerin devam edeceğini belirterek "Belediye personelinin mesleki gelişimini desteklemek ve daha verimli çalışmasını sağlamak için Belediye Başkanımız Halil Posbıyık'ın talimatlarıyla gerçekleştirdiğimiz eğitim seminerinde bu kez öfke kontrolü ve etkili iletişim konularını ele aldık. Halkımızla doğrudan temas kuran bir müdürlük olduğumuz için personelimizin eğitimini çok önemsiyoruz. Çalışmalar önümüzdeki süreçte de devam edecek" dedi. - ZONGULDAK

Zabıta Müdürlüğü, Zonguldak, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 02:06 Kaynak: İHA
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