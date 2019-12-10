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Kdz. Ereğli'deki Köy Muhtarları ERDEMİR'i gezdi

6 saat önce

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T. A. Ş. (ERDEMİR) Kdz. Ereğli Muhtarlar Derneği iş birliğiyle Ereğli çevresindeki köy muhtarlarından oluşan 35 kişilik bir grubu tesislerinde ağırladı.

Kdz. Ereğli'deki Köy Muhtarları ERDEMİR'i gezdi, System.String[]

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T. A. Ş. (ERDEMİR) Kdz. Ereğli Muhtarlar Derneği iş birliğiyle Ereğli çevresindeki köy muhtarlarından oluşan 35 kişilik bir grubu tesislerinde ağırladı.


Kdz. Ereğli'nin köylerinde görev yapan muhtarlar, Erdemir ve Kdz. Ereğli Muhtarlar Derneği iş birliğinde gerçekleştirilen bir organizasyonla Erdemir'i ziyaret etti. ERDEMİR Kültür Merkezi'nde karşılanan gruba; fabrikanın dünya çelik sektöründeki yeri, Türk ekonomisi ve sanayisi için önemi ve üretim süreçlerini anlatan bir sunum gerçekleştirildi. Sunumda ayrıca şirketin istihdamı, kuruluşundan bu yana toplum için sağladığı katma değer, sektöründe gerçekleştirdiği öncü uygulamalar ve ilkler, iş sağlığı ve çevre alanındaki çalışmaları aktarıldı. Çeşitli konulardaki sorularını bizzat fabrika yetkililerine iletme fırsatı bulan muhtarlar, programdan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Saha ziyaretinde Erdemir'in liman, kok, yüksek fırın, sürekli dökümler, 2. Sıcak Haddehane ve 2. Soğuk Haddehane tesislerini gezen misafirler, üretim sürecini yakından inceledi.


Ziyaret programı ERDEMİR Genel Müdürü Salih Cem Oral'ın bir restoran'da muhtarlar onuruna verdiği ve fabrikanın üst yöneticilerinin iştirak ettiği öğle yemeği ile son buldu. Şirketin, Kdz. Ereğli Muhtarlar Derneği iş birliğiyle ilçede görev yapan muhtarlara yönelik benzer programlarını sürdüreceği belirtildi. - ZONGULDAK

Erdemir, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 05:12 Kaynak: İHA
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