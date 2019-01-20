Son Dakika Haberleri: Kdz Ereğli'den Taekwondo Milli Takımına 2 Sporcu

Kdz Ereğli'den Taekwondo Milli Takımına 2 Sporcu

27 dakika önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir çok başarıya imza atan Taekwondo Spor Kulübü'nün iki sporcusu milli takıma çağırıldı.

Kdz Ereğli'den Taekwondo Milli Takımına 2 Sporcu, System.String[]
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir çok başarıya imza atan Taekwondo Spor Kulübü'nün iki sporcusu milli takıma çağırıldı.

Kdz. Ereğli Taekwondo Spor Kulübü hocası Murat Kalem, Doğa Koleji öğrencisi Şevval Bayrak ile Gülüç İbrahim İzmirlioğlu Lisesi öğrencisi Rabia Bozkurt'un Taekwondo Milli Takımı'na çağırıldığını söyledi. Konya'da devam eden Taekwondo Türkiye Şampiyonası'nda Şevval Bayrak'ın Türkiye 3.'sü, Rabia Bozkurt'un Türkiye 8.'si olarak başarı sağladıklarını ifade eden Kalem "Genç sporcularımız Konya'da devam eden gençler Türkiye şampiyonasında elde ettikleri dereceler ile Zonguldak'ın gururu oldular. Takımımızda milli takımımızı temsil edecek yetenekte birçok sporcumuz var. İnşallah ilerleyen süreçte sporcularımızı en iyi şekilde çalıştırıp, hazırlayarak onlarıda milli takımımıza kazandırıp ülkemizi en iyi şekilde temsil etmelerini sağlayacağız. Antalya ilinde yapılacak olan uluslararası Turkish Open Taekwondo Şampiyonası'nda 2 sporcumuz Milli Takımda ülkemizi temsil edecekler. Sporcularımızı yürekten kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum. Başarıya giden yolda bizlerden desteklerini esirgemeyen Gençlik Spor İl Müdürümüz Hakan Yüksel, Kdz. Ereğli Gençlik Spor İlçe Müdürümüz Serkan Keleş, hepimizin hocası babam Zeki Kalem, Levent Bayrak hocamız ile Oktay Bozkurt abimize, tüm velilerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sporcularımızın en iyi şekilde yetişmesi için bu güne kadar olduğu gibi bundan sonrada her türlü fedakarlığı yapacağız. Yaptığımız çalışmaların başarı ile taçlandırılması bizi daha da şevklendiriyor. İnanıyorum ki milli takımımıza çağırılan sporcularımız Antalya'da da hem ülkemizi hem de Zonguldak ve Ereğli'mizi gururla ve başarıyla temsil edecekler" dedi.

Kalem, milli takıma çağırılan sporculara başarılar diledi. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 06:02 Kaynak: İHA

Zonguldak, Ereğli, Spor
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