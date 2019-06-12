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Kdz Ereğli düşman işgalinden kurtuluşunu kutlayacak

59 dakika önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. Yılı düzenlenen törenle kutlanacak.

Kdz Ereğli düşman işgalinden kurtuluşunu kutlayacak, System.String[]
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. Yılı düzenlenen törenle kutlanacak.

18 Haziran Kdz. Ereğli'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. Yılı ilçede düzenlenecek olan törenle anılacak. Saat 11.00'da başlayacak törende Atatürk Anıtı'na Kdz. Ereğli Kaymakamlığı, Karadeniz Bölge Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı çelenkleri sunulacak. Ayrıca, Karadeniz Bölge Komutanlığı Limanı'nda ki Karakol Gemisi gemilerinin de halkın ziyaretlerine açık olacağı bildirildi. Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu düzenlenen törene tüm Ereğli halkını davet etti. Kaymakam Çorumluoğlu açıklamasında şu ifadelerde bulundu, "18 Haziran Ereğli Kurtuluşu'nun 99. Yılı kutlama programa teşrifleriniz bizleri onurlandıracaktır." - ZONGULDAK
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 07:17 Kaynak: İHA
Zonguldak, Güncel
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