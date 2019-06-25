Son Dakika Haberleri: Kdz. Ereğli Galatasaray taraftarları Başkan Cengiz'le görüştü
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Kdz. Ereğli Galatasaray taraftarları Başkan Cengiz'le görüştü

1 saat önce

Kdz. Ereğli Galatasaray Taraftarları Derneği Başkanı Timur Şen ve yönetim kurulu üyeleri Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'i ziyaret etti.

Kdz. Ereğli Galatasaray taraftarları Başkan Cengiz'le görüştü, System.String[]
Kdz. Ereğli Galatasaray Taraftarları Derneği Başkanı Timur Şen ve yönetim kurulu üyeleri Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'i ziyaret etti. Şen, Başkan Cengiz'i 27 Temmuz tarihinde gerçekleştirilecek olan Şampiyonluk Gecesi 'ne davet etti.

Ereğli Galatasaray Taraftar Derneği Başkanı Timur Şen ve beraberinde yönetim kurulu üyeleri Mehmet Madenci, Fatih Şendoğan ve Cihangir Yağız ile birlikte Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'i ziyaret etti. Ziyaret hakkında açıklamalarda bulunan başkan Şen, "Başkanımız Mustafa Cengiz'e ziyarette bulunduk ve 2018-2019 yılı faaliyet raporumuzu sunduk. Kendilerine bizlere 'En aktif' dernek olduğumuzu söyledi ve teşekkür etti. 27 Temmuz'da gerçekleştireceğimiz 22.şampiyonluk balomuza davet ettik. Bir aksilik olmazsa katılacağını söyledi. Yöneticilerimiz Özgür Savaş Özüdoğru ve Mahmut Recevik ile isteklerimiz ve istekleri konusunda istişare toplantısı yaptık. Başkanımızı ve yönetimimizi maddi ve manevi başarılarından ve de 22.şampiyonluktan dolayı tebrik ettik. Başarılarının devamını ve her zaman yanlarında destekçi olduğumuzu yineledik" ifadelerine yer verdi.

Ziyaret sonunda Kdz. Ereğli Galatasaray Taraftarları Derneği Başkanı Timur Şen ve yönetim kurulu üyeleri, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e hediyeler takdim etti. Ziyaret toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. - ZONGULDAK
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 08:21 Kaynak: İHA
Mustafa Cengiz, Galatasaray, Spor
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