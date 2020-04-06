Kdz. Ereğli HEM maske ve tulum üretiyor - Son Dakika

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü 45 gönüllü ev hanımı ve kursiyer ile sağlık çalışanlarının maske ve tulum ihtiyacını karşılamak için üretilen 3 bin 500 maske ve 300 tulum Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne teslim edildi.



Ev hanımlarının gönüllü olarak sağlık çalışanlarına maske ve tulum ürettiklerini söyleyen Kdz. Ereğli Halk Eğitim Merkezi Müdürü Canan Ayan, korona virüs ile mücadele de sağlık çalışanları ve devletin yanında olduklarını söyledi. Ayan konuşmasında, "Ereğli İlçe Kaymakamımız İsmail Çorumluoğlu'nun talimatıyla, Kdz. Ereğli Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü olarak, korona virüs ile mücadele de elimizden gelen desteği vermeye çalışıyoruz. Bu kapsamda 45 ev hanımımız ile gece gündüz demeden gerek evlerinde gerekse merkezimizde çalışıyor, maske ve tulum üretiyoruz. Özellikle bu süreçte özveri ile görevlerini yerine getiren sağlık çalışanlarımız için üretimimize hız kesmeden devam ediyoruz. Şuana kadar 3 bin 500 maske, 300 tulum ürettik, üretmeye de devam ediyoruz. Hedefimiz 6 bin maske ve 800 adet tulum. Devletimiz bizden üretmemizi istediği sürece kursiyerlerimiz ve gönüllülerimiz ile çalışmaya ve üretmeye her daim hazırız. Ayrıca emeği geçen ve bizi her anlamda destekleyen Kdz Ereğli Kaymakamımız Sayın İsmail Çorumluoğlu'na teşekkürlerimizi sunarız" dedi. - ZONGULDAK