Antalya'da yangın söndürme çalışmalarını tamamlayan itfaiyeciler Ereğli'de çiçeklerle karşılandı - Son Dakika

Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı 2 araç ve 8 personelden oluşan yardım ekibi, orman yangınlarının söndürülmesinin ardından görev yerlerine döndü.

İtfaiyeciler, belediye hizmet binası önünde Belediye Başkanı Halil Posbıyık, belediye yöneticileri ve çalışanları tarafından alkışlar ve çiçeklerle karşılandı.

Ekiplerin çalışmasından ötürü teşekkür telefonları aldıklarını anlatan Posbıyık, "'Gurur duyduk, onurlandık.' dediler. Biz de belediye olarak bütün arkadaşlarımızla ve Ereğli halkı olarak sizlerle gurur duyduk. Hepinizden Allah razı olsun." dedi.

İtfaiye Çavuşu Turan Can da görev aldıkları 10 gün boyunca ellerinden gelen tüm çabayı ortaya koyduklarını belirterek, şunları söyledi:

"İlk görev yerine gittiğimizde orada bulunan ormanın bir bölümünün tamamen yandığını, bir bölümünün de yanmakta olduğunu gördük. Yangının mahalleye sıçramaması için oradaki itfaiye ekipleriyle emniyet şeridi oluşturduk. Aşırı su baskınıyla yoğunluğu azalttık ve ardından soğutma çalışması yaptık. Sabaha kadar o bölgede nöbet tuttuk, tekrar mahalleye yangının sıçramaması için mücadele verdik."