Kdz. Ereğli itfaiye ekibi, Manavgat'ta özveriyle çalışıyor - Son Dakika

Zonguldak'ın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ın talimatıyla yangın bölgesine giden itfaiye ekibi, Manavgat'ta söndürme ve soğutma çalışmalarını büyük bir özveriyle sürdürüyor.

Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı 2 araç ve 8 personelden oluşan yardım ekibi, Antalya Manavgat'ta söndürme ve soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

Başkan Halil Posbıyık'ın talimatıyla yangın bölgesine giden ekip, Manavgat Kaymakamı Dr. Mustafa Yiğit'in koordinasyonunda köylerdeki yangın söndürme ve soğutma çalışmalarına katılıyor. Ekipler, diğer bölgelerden gelen itfaiye ekipleriyle birlikte çalışmalarını büyük bir özveriyle sürdürüyor.

İtfaiye Müdürü Muhammet Ali Ateş, zor koşullarda mücadelenin sürdüğünü belirterek, "Sahada görev alan tüm ekiplerin Allah yardımcısı olsun" dedi. - ZONGULDAK