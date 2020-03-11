Kdz. Ereğli metruk binalardan temizleniyor - Son Dakika
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Kdz. Ereğli metruk binalardan temizleniyor

7 saat önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde tespit edilen metruk binaların yıkım işlemleri Zonguldak Valiliği İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nün olurlarıyla sürüyor.

Kdz. Ereğli metruk binalardan temizleniyor, System.String[]

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde tespit edilen metruk binaların yıkım işlemleri Zonguldak Valiliği İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nün olurlarıyla sürüyor.


Kdz. Ereğli Belediyesi, kötü görünümün yanında insan ve çevre güvenliği açısından tehlike oluşturan ve kötü amaçlarla kullanıldığı tespit edilen metruk binalardan ilçeyi temizliyor. Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bugüne kadar bina sahipleriyle birlikte hareket ederek Zonguldak Valiliği'nce ilçede tespit edilen 61 metruk binadan 25'inin yıkımını tamamladı. Orhanlar Mahallesi Dikili Caddesi 10 ve 12 numaralı adresteki metruk binanın yıkımının ardından Kepez yolu üzerindeki 5 katlı binada ve Orhanlar Mahallesi Huzur Sokaktaki binada yıkım işlemi başladı. Kdz. Ereğli Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün tespitleri kapsamında Kültür varlıklarından tescilli olduğu tespit edilen 10 bina için ise mülkiyet sahiplerine rölöve projeleri için tebligat işlemine başlandı. Bir metruk binada yapı sahibi güçlendirme yapmak için izin aldı. Yapılan kontrollerde 4 binanın metruk halde olmadığı tespit edilerek listeden çıkarılması için başvuruda bulunuldu. 3 binada ikamet edildiği tespit edildi. Kırmacı mahallesinde bulunan hangar binasının endüstri mirası kapsamında olduğu, Diyanet Vakfı'na ait olan bir adet metruk bina için ise mahkeme sürecinin devam ettiği belirlendi. Belediye ekipleri geriye kalan metruk binaların yıkım işlemini planlanan program çerçevesinde sürdürecek. - ZONGULDAK

Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, Zonguldak Valiliği, Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 06:26 Kaynak: İHA
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