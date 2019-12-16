Kdz. Ereğli'nin en eski pazarına bakım yapılması isteniyor - Son Dakika
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Kdz. Ereğli'nin en eski pazarına bakım yapılması isteniyor

6 saat önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaşayan Erdemir'den emekli İsmet Koç, bölgenin en eski pazarlarından biri olan Subaşı Pazaryeri'nin bakımsızlıktan esnaflara zor günler yaşattığını söyledi.

Kdz. Ereğli'nin en eski pazarına bakım yapılması isteniyor, System.String[]

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaşayan Erdemir'den emekli İsmet Koç, bölgenin en eski pazarlarından biri olan Subaşı Pazaryeri'nin bakımsızlıktan esnaflara zor günler yaşattığını söyledi. Koç, pazaryerine bakım yapılmasını istedi.


Kdz. Ereğli ilçesinde Erdemir'den emekli olduktan sonra tavuk yetiştiriciliği yapmaya başlayan İsmet Koç bölgenin en eski pazarlarından Süleymanbeyler Köyü'nde ki Subaşı Pazarı'nın içler acısı haline üzüldüklerini söyledi. Kışla Mahallesi'nde ki evinin bahçesinde eşi Ayşe Koç ile birlikte tavuk yetiştiriciliğinin yanı sıra sebze ve meyvede yetiştiren Koç "Benim amacım çevremizdekilere örnek olmak. Ben yaptığım işten para kazanıyorum. Herkesin de bahçesinde bir şeyler yetiştirmesi için mücadele ediyorum. Ben sadece Ereğli değil Bolu, Düzce ve Sakarya gibi illere gidiyorum. Zonguldak'ın ilçelerini geziyorum ama Süleymanbeyler Köyü'nde ki pazaryerini gördüğümde çok üzülüyorum. Burası Ereğli'nin en eski pazarlarında biri. Buraya Ereğli dışından da çok sayıda esnaf geliyor. Ancak ne temizlik bakımından, nede düzen bakımından çok kötü durumda. Bayan tuvaletleri sürekli kapalı. Erkek tuvaletine ise pislikten girilmiyor. Her taraf çamur içerisinde. Ereğli'yi yönetenler mikrofonu ellerine alınca büyük büyük laflar ediyorlar. Gelsinler buranın haline bir baksınlar. Lafa gelince 'Köylü milletin efendisi' ama buraya kimse hizmet getirmiyor. Buradan Sayın Valimize, Kaymakamımıza, milletvekillerimize, il genel meclis üyelerine, ilçe başkanlarına, oda başkanları ve esnaf temsilcilerine sesleniyorum. Ereğli'nin en eski tarihi pazaryerine sahip çıkın. Bu insanlarımız böyle bir muameleyi hak etmiyor. Her taraf çöplerle dolu, pislik içerisinde. Köylümüze önem versinler, köylü esnafımızı korusunlar. Eğer siz köylüye hizmet etmezseniz, köylü ürettiği ürünü satacak yer bulamazsa üretmekten vazgeçer. Yarın yiyecek bir tutam marul bulamazsınız. Ondan sonrada 'Marul niye 5-10 TL' diye sızlanıp dururuz" dedi. - ZONGULDAK

İsmet Koç, Subaşı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 11:35 Kaynak: İHA
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