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Kdz. Ereğli'nin kurtuluşunun 101. yılı törenle kutlandı - Son Dakika

Kdz. Ereğli'nin kurtuluşunun 101. yılı törenle kutlandı

18.06.2021 14:12

Kdz. Ereğli'nin kurtuluşunun 101. yılı törenle kutlandı Zonguldak'ın Ereğli ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yılı nedeniyle Atatürk Anıtı'nda resmi tören düzenlendi.

Kdz. Ereğli'nin kurtuluşunun 101. yılı törenle kutlandı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yılı nedeniyle Atatürk Anıtı'nda resmi tören düzenlendi.

Kurtuluş Savaşı'nda Fransız işgaline karşı yürütülen mücadele sonunda düşman işgalinden kurtulan ilk ilçe olan Kdz. Ereğli'de 101'inci kurtuluş yılı etkinliklerle kutlanıyor.

Anma ve kutlamalar kapsamında ilk olarak Atatürk Anıtı'nda resmi tören düzenlendi. Kaymakam İsmail Çorumluoğlu, Garnizon Komutanı Tuğamiral Taner Gün, Belediye Başkanı Halil Posbıyık, siyasi parti ilçe başkanları, kent protokolü ve askeri erkanın katılımıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Belediye Başkanı Halil Posbıyık, törende yaptığı konuşmada Ereğli'nin düşman işgalinden kurtulan ilk ilçe olduğunu belirterek, "Fransızlar geldikleri gibi gittiler" dedi. Posbıyık açıklamasında, "Bugün, Karadeniz Ereğli'nin kurtuluşunun 101'inci yılını kutlamanın büyük coşkusunu, gururunu yaşıyoruz.

Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının başlattığı kurtuluş mücadelesi, Müdafaa-ı Hukuk cemiyetleri aracılığıyla yurdun her tarafında emperyalist işgale karşı bağımsızlık savaşının ateşini yakmıştır.

Zonguldak'ın, Fransızların işgali altına girdiği, doğal limanı ve zenginlikleriyle bölgede stratejik öneme sahip olan Ereğli'mizin, Fransızların hedefi haline geldiği bir dönemde Müdafaa-ı Hukuk cemiyetleri Anadolu'muzda, Karadeniz'de, bir çoban ateşi olmuştur.

Bu ateş bağımsızlık ve millet egemenliğinin yolunu açmıştır. Emperyalistlerin gücü, bu topraklarda yükselen bağımsızlık ateşini söndürmeye yetmemiş, atalarımız kahramanca mücadele ederek Ereğli'mizi savunmuşlardır. Fransızlar Ereğli'den geldikleri gibi gitmişlerdir.

Bu mücadelede öncülük yapan Ankara Hükümetinin temsilcisi olarak bizzat bölgeye gelen, Müdafa-i Hukuk cemiyetinin kurulmasında rol oynayan Ereğli Kaymakamı ve Zonguldak'ın ilk Milletvekili Tunalı Hilmi Bey'i saygıyla anıyorum.

Rüşdiye öğretmeni Nimet Hoca, dönemin Belediye Başkanı Akmanoğlu Raşit gibi önemli isimler, milli şuur içindeki ailelerle bir araya gelerek kısa süre içinde Ereğli'de Müdafaa-ı Hukuk cemiyetinin kurulmasını sağlamışlardır.

Ereğli'nin Kuvayı milliye ruhuyla hareket eden kahramanları, bu topraklarda emperyalistlere geçit vermemişlerdir. Kurtuluş Mücadelesini başlatan ve bütün Anadolu'yu vatan ve bağımsızlık aşkıyla ayağa kaldıran Mustafa Kemal Atatürk, Karadeniz Ereğli'nin işgal sürecini de yakından takip etmiş, verdiği direktiflerle yön vermiştir. Karadeniz Ereğli'nin kurtuluşunda öncü rolü oynayan ve direnişi örgütleyen Müdafaa-ı Hukuk Cemiyeti üyelerini, bu vatan için canını ortaya koyan bütün şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi saygıyla anıyorum.

Ereğli'nin kurtuluşunun 100. Yılı vesilesiyle geçen yıl üç gün süren "100 yılın ışığında Karadeniz Ereğli" sempozyumumuzu internet ortamında büyük bir başarıyla gerçekleştirdik. Birbirinden kıymetli sunumlar film halinde istendiği zaman izlenebiliyor. Özel günlerde yeni kurduğumuz SBD televizyonundan tekrar yayınlıyoruz. Sempozyum metinlerini Türkçe ve İngilizce kitaplar olarak bastırdık ve ilgili yerlere, dünya çapında üniversitelere gönderiyoruz.

Bu kapsamda Ereğli'mizi bir Tunalı Hilmi heykeline kavuşturduk. Tunalı Hilmi, Türkiye'nin aydınlanma hareketinin öncülerinden, Ereğli'nin sosyal ve kültürel hayatında iz bırakmış çok önemli bir tarihi kişiliktir." Dedi.

Çorumluoğlu: İlkler hep Ereğli'den başlamıştır

Kaymakam İsmail Çorumluoğlu da yaptığı konuşmada Ereğli'nin ilklerin kenti olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Tabii ki bu mücadele kolay yapılmadı. Çünkü Kurtuluş Savaşı'nın hiçbir kısmı kolay yapılmadı. Hep ilkler Ereğli'den başlamıştır. Kömürü burada çıkarttık. Demiri burada yaptık. Kurtuluş mücadelesine burada katkı sunduk. Taşın altına elini koymuş tüm vatandaşlarımızı saygı, minnetle, rahmetle anıyorum. Devletin ekonomisine Ereğli'den katkıda bulunduk ve bundan sonra da bulunmamız gerekiyor. Bu güzel toprağı, bu güzel ilçeyi dışarıdan gelen misafirlerimizin ve vatandaşlarımızın ibretle bakmış olduğu bu güzel ilçeyi hedeflediğimiz noktaya getirip bizden sonra gelecek değerli yavrularımıza ve vatandaşlarımıza hediye edeceğiz."

Protokol üyeleri, törenin ardından kentin milli mücadele dönemi kahramanlarından 12'sinin büstünün yer aldığı anıta ve Tunalı Hilmi heykeline karanfil bıraktı.

Kdz. Ereğli'nin kurtuluşunun 101. yılı törenle kutlandı
Kdz. Ereğli'nin kurtuluşunun 101. yılı törenle kutlandı
Kdz. Ereğli'nin kurtuluşunun 101. yılı törenle kutlandı
Kdz. Ereğli'nin kurtuluşunun 101. yılı törenle kutlandı

Mustafa Kemal Atatürk, Karadeniz, Zonguldak, Ereğli, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Kdz. Ereğli'nin kurtuluşunun 101. yılı törenle kutlandı - Son Dakika


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