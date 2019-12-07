Kdz. Ereğli TSO gıda sektörünün sorunlarını masaya yatırdı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) 7 meslek komitesinin sorunları ve çözüm önerileri masaya yatırılacağı ilk toplantı gıda sektörü ile başladı.



Kdz. Ereğli TSO'nun 7 meslek komitesi üyelerinin kendi sektörlerine yönelik sorun ve taleplerinin görüşüleceği toplantıların ilki bu sabah 1. Meslek Komitesi olan gıda sektörü ile başladı. Kdz. Ereğli TSO Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş, Meclis Başkanı İlhan Yazıcıoğlu, yönetim kurulu üyeleri ve 1. Meslek Komitesi Başkanı Şeref Arslan'ın katılımları ile gerçekleşti. Toplantı da 1. Meslek Komite Başkanı Şeref Arslan'ın açılış konuşması ile başlarken, Kdz.Eregli TSO Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş göreve geldiklerinden bu zamana kadar yaptıkları çalışmalar hakkında üyelere bilgi verdi. Keleş ayrıca güncel gelişmeler ve Kdz. Ereğli TSO olarak üstlendikleri görevleri de üyelere anlattı. Keleş'in konuşmasının ardından Akademik Danışman Dr. Öğr. Üy. Ferdi Kesikoğlu sektör hakkında sunumlar gerçekleştirdi. Toplantıda gide sektöründe faaliyet gösteren firmaların temsilcileri TSO yöneticilerine sorunlarını ve çözüme yönelik önerilerini bildirdi. Kdz. Ereğli TSO Başkanı Arslan Keleş temsil ettikleri 7 meslek komitesinin her birinin sorununun kendileri için eş değerde önem arz ettiğini belirterek, her sektörün sorununun çözümüne yönelik adımlar attıklarını ve atmaya da devam edeceğini söyledi.



Kdz. Ereğli TSO 1. Meslek Komitesi üyesi gıda sektöründeki firmaların temsilcileri ise böyle bir toplantının ilk kez yapıldığını ve TSO yönetiminin kendilerini biraraya getirerek sorun ve çözüm önerilerini dinlemelerinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. - ZONGULDAK