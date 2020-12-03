ATSO'da üye aidat borçlarına yapılandırma - Son Dakika

ATSO'da üye aidat borçlarına yapılandırma

03.12.2020 15:58
ATSO'da üye aidat borçlarına yapılandırma, System.String[]

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) üyelerine geçmiş yıl oda aidat borçlarını yapılandırma fırsatı sundu.

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) üyelerine geçmiş yıl oda aidat borçlarını yapılandırma fırsatı sundu.

ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Uslu, Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun hükümleri gereğince ATSO üyelerinin geçmiş dönem aidat borçlarının faizlerinin silineceğini ve dileyenlere de 6 taksit fırsatı sunulacağını söyledi.

ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Uslu, "Üyelerimiz geçmiş yıllara ait borçlarının anaparalarını yapılandırarak, geçmiş borçlarına ait tahakkuk etmiş olan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer'i alacaklardan muaf olabilirler. Üyelerimizi devletimizin sağlamış olduğu bu imkandan istifade etmeye davet ediyorum" dedi.

Uslu, açıklamasının devamında, " Resmi Gazete'nin 17 Kasım 2020 tarih ve 31307 no'lu sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren 7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Adıyaman TSO üyelerinin 2020 yılı 1. taksit tutarları ile Ödenmemiş olan 2019 ve daha önceki yıllara ait Yıllık Aidat ve Munzam Aidat anapara borçlarına yönelik yapılandırma olanağı getirildi. Yapılandırma imkanından istifade ederek, geçmiş yıllara ait borçlarının anaparalarını yapılandırarak ödeyen oda üyelerinin, geçmiş borçlarına ait tahakkuk etmiş olan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer'i alacakların tahsilinden vazgeçilecek. Söz konusu yapılandırmadan yararlanmak isteyen oda üyelerinin, en geç 31 Ocak 2021 tarihine kadar dilekçe ile bizzat odaya gelerek veya üyelik sisteminden online olarak yapılandırma müracaatlarını ve ilk taksit ödemelerini gerçekleştirmeleri gerekmekte. Yapılandırmaya müracaat eden oda üyelerinin borç taksitlerinin birincisini en geç kanunun yayımlandığı tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna kadar ( İlk Taksit: 28 Şubat 2021), kalanını ise aylık dönemler halinde ve azami toplam altı eşit taksitte ( Son Taksit: 31Temmuz 2021) ödemesi gerekmektedir. Azami altı taksite kadar olan yapılandırma hakkının ne şekilde kullanılacağını üye yapacağı başvurusunda kendisi belirleyecek. Üye tarafından belirlenecek olan taksit adedi, ödenecek toplam borç tutarını değiştirmeyecek. Üyeler, toplam anapara borç tutarını yukarıda belirtilen taksit sürelerini geçmemek üzere kredi kartı ile de taksitlendirebileceklerdir. Üyeler, Kanunun yayımlandığı tarihi takip eden ikinci ayın sonuna kadar (31 Ocak 2021) başvuruda bulunacaklar. Başvurular Odaya dilekçe ile fiziksel olarak yapılabileceği gibi, E-devlet kapısı (https://www.turkiye.gov.tr) üzerinden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği-Kimlik Doğrulama Hizmetleri-TOBB Oda/Borsa Üye Bilgi Sistemi linki kullanılarak ta yapılabilecektir. Başvurularda, yapılandırma kapsamında kaç taksit talep edildiğinin belirtilmesi gerekmektedir. Üyeler odaya müracaat ederek herhangi bir ekstra işleme gerek kalmadan geçmişe yönelik anapara borçlarını kredi kartı ile de taksitlendirebilecekler" diye konuştu. - ADIYAMAN

ATSO'da üye aidat borçlarına yapılandırma
ATSO'da üye aidat borçlarına yapılandırma

Zonguldak, Ticaret, Kasım, Borç, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi ATSO'da üye aidat borçlarına yapılandırma - Son Dakika Ekonomi


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