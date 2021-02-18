Kdz. Ereğli TSO ve MÜSİAD ekonomiyi konuştu - Son Dakika

Kdz. Ereğli TSO ve MÜSİAD ekonomiyi konuştu

18.02.2021 00:57
Kdz. Ereğli TSO ve MÜSİAD ekonomiyi konuştu, System.String[]

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş ile Meclis Başkanı İlhan Yazıcıoğlu, MÜSİAD'ı ziyaret etti.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş ile Meclis Başkanı İlhan Yazıcıoğlu, MÜSİAD'ı ziyaret etti.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kdz. Ereğli Şube Başkanı Abdülkadir Çınar, ziyaretten dolayı Kdz. Ereğli TSO yönetimine teşekkürlerini iletti. Yaptıkları çalışmalar ile ilgili kısa bir bilgi veren Başkan Çınar, "Ziyaretten dolayı size, meclis başkanımıza ve yönetim kurulu arkadaşlarınıza teşekkür ediyoruz." dedi.

Göreve geldikleri 2018 yılından itibaren sivil toplum kuruluşları ve şehrin seçilmişleri ile birlikte çalışmaya özen ve gayret gösterdiklerine vurgu yapan Kdz. Ereğli TSO Başkanı Arslan Keleş ise, "Ereğli için neler yapabileceğimizi, neler yapmamız gerektiğini, oturup istişare edebildiğimiz, derdimizi anlatabildiğimiz, derdini anlayabileceğimiz bir MÜSİAD ile birlikte olmak bize de güç veriyor" dedi. Keleş konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Şehrin bir çok sorunu var. Bunların çözümü de bizim elimizde. İş dünyasız bir çözüm maalesef ortada yok. Kamu ve iş dünyası birlikte çalışmak zorunda. Bu kapsamda sizin yaptığınız çalışmaları da yakından takip ediyoruz. Pandemi son 1 yılın tamamını işgal etmiş durumda. Ondan önce de ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik çıkmaz yansımaları varken bir de pandemi eklendiği zaman iş dünyası olarak zor bir dönem geçiriyoruz. Hayatımızın en zor dönemini geçiyoruz. Bu şehre karşı sorumluluğumuz var, görev yapma aşkıyla buraya geliyoruz. Bu şehrin birikmiş bir dünya sorunu var. Yıllardır yılan hikayesine dönen fakülteler, tersanelerin mevcut durumu, günlük ticaret, bölgemizde bulunan ilk 500 içerisindeki firmalarımız, yatırımlar, istihdam sayıları bunlar önemli konular. Bunlarla ilgili olarak birlikte neler yapabiliriz onu konuşmak istedik. Şehrimizin bir noksanı daha ortaya çıktı. Bu kar yağışı ile beraber enerji nakil hatları tamamen bitmiş vaziyetteymiş. Hepimiz, hem mahalle halkı hem iş dünyası elektrik kesintileri ile karşı karşıya kaldık. Buraya enerji ile ilgili olarak ciddi bir yatırım lazım. Geçici pansumana eyvallah ama bu şehre yapılması gereken yatırımı da hiç kimsenin ötelememesi gerekiyor." - ZONGULDAK

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kdz. Ereğli TSO ve MÜSİAD ekonomiyi konuştu - Son Dakika Ekonomi


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