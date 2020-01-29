Kdz. Ereğli TSO yönetimi üyelerinin sorunlarını dinliyor - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Kdz. Ereğli TSO yönetimi üyelerinin sorunlarını dinliyor - Son Dakika Ekonomi

Kdz. Ereğli TSO yönetimi üyelerinin sorunlarını dinliyor

18 dakika önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte ilçede faaliyet gösteren TSO üyelerine ziyaret gerçekleştirerek sorunlarını dinledi.

Kdz. Ereğli TSO yönetimi üyelerinin sorunlarını dinliyor, System.String[]

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte ilçede faaliyet gösteren TSO üyelerine ziyaret gerçekleştirerek sorunlarını dinledi.


Kdz. Ereğli TSO Başkanı Arslan Keleş, beraberinde Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Erdoğan ile birlikte bir dizi üye ziyaretinde bulundu. Keleş ile Erdoğan ilk olarak Kdz Ereğli Alfemo Mobilya Bayii önceki dönem TSO Yönetim Kurulu Başkanı ve yeni dönem Meclis Üyesi Sertan Yalçın ile önceki dönem TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Çivicioğlu Makine Sahibi Mehmet Çivici'yi ziyaret etti.


Keleş ile Erdoğan daha sonra Lazer Tuning Firması Sahibi Hüseyin Kirez, Çağrı Keskin, Minda Dekorasyon Sahibi Hüseyin Bedir ve İncircioğlu İş Elbise ve Ekipmanları sahibi Şeker İncircioğlu'nu ziyaret etti. Ziyaretlere ilişkin olarak bir değerlendirmede bulunan Kdz. Ereğli TSO Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş göreve geldikleri günden bu yana belli aralıklarla üye ziyaretleri gerçekleştirip sorunları ve önerilerini aldıklarını söyledi. Keleş konuşmasında "Elimizden geldiği kadarıyla üyelerimizi en üst seviyede ziyaret etmeye devam edeceğiz. Amacımız üyelerimizin sorunlarını önerilerini dinlemek ve sorunlarına çözümler üretebilmektir. Aynı zamanda üyelerimize yaptığımız çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulunuyoruz" dedi. - ZONGULDAK

Zonguldak, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 06:14 Kaynak: İHA
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