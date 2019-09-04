Kdz. Ereğli'ye 20 halk otobüsü, 30 servis aracı alınacak

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi belediyesi, 20 özel halk otobüsü ve 30 servis aracı alınmasını meclis gündemine getirdi.



Kdz. Ereğli Belediyesi'nin eylül ayı olağan meclis toplantısı Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Nikah Salonu'nda yapıldı. Mecliste doğalgaz firmasının genel kurullarında temsil edilmek üzere belediye başkanına yetki verilmesi, Kdz. Ereğli ilçesinde Echomar Hastanesi ile Kışla Kamyon Garajı mevkisine yeni taksi duraklarının yapılması, şehir içi toplu taşıma ücretlerine zam yapılması, ilçedeki 115 özel halk otobüsüne ilaveten 20 otobüs ile 30 'S' plakalı servis aracı alınması, Köseler Mahallesi'nde belediyeye ait 2 katlı binanın Köseler Mahallesi Kalkındırma Derneği'ne tahsis edilmesi, Kdz. Ereğli Belediyesi Hukuk İşleri Müdürlüğü'nün görev ve yetkilerinde değişikliğe gidilmesi, Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne 4x4 öncü hizmet aracının alınması maddeleri görüşülerek ilgili komisyonlara havale edildi.



Kdz. Ereğli Belediyesi ilçeye, 20 özel halk otobüsü ve 30 'S' plakalı servis aracı alınmasına ilçe nüfusu ve öğrenci sayılarının artışını gerekçe gösterdi. Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, gündemde yer alan diğer maddeler ile komisyona havale edilen maddeler karara bağlanmak üzere meclisin 5 Eylül 2019 tarihinde toplanmasına karar verdi.



Toplantı sonrasında bir vatandaşın söz almak istemesi üzerine tepki gösteren Belediye Başkanı Halil Posbıyık, "Burası sadece meclisin konuşma yeri, siz sadece izlersiniz, bakarsınız o kadar" dedi. - ZONGULDAK