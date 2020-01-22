KE-HAYKO'ya işadamından battaniye yardımı - Son Dakika
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KE-HAYKO'ya işadamından battaniye yardımı

7 saat önce

Keşan Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği'nin (KE-HAYKO) sosyal medyadan yaptığı yardım çağrısı üzerine Uşak'tan bir işadamı battaniye bağışladı.

KE-HAYKO'ya işadamından battaniye yardımı, System.String[]

Keşan Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği'nin (KE-HAYKO) sosyal medyadan yaptığı yardım çağrısı üzerine Uşak'tan bir işadamı battaniye bağışladı.

KE-HAYKO Başkanı Sevinç Cebeci, dernekte gazetecilere yaptığı açıklamada, Uşak'tan Bekir Güneşhan isimli işadamının derneğe kargoyla 130 battaniye gönderdiğini belirtti.

Cebeci, duyarlı davranışından dolayı işadamına teşekkür etti.

Keşan, Uşak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 09:16 Kaynak: AA
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