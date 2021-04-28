"KE"nin 9. sayısı Cevat Çapan'ı selamlıyor - Son Dakika

Kartal Belediyesi tarafından 2 aylık periyotlarla çıkarılan edebiyat, kültür, sanat dergisi "KE", 9. sayısında Çağdaş Türk Edebiyatı'nın üretken isimlerinden Cevat Çapan'ı selamlıyor.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in, her sayıda gerçekleştirdiği "sunum" yazısı, Cevat Çapan'a dair 'yerindelik' ve 'büyük bir incelik' taşıyor. Çağdaş Türk Edebiyatı'nın en üretken isimlerinden şair, tiyatro yazarı, çevirmen ve akademisyen Cevat Çapan, pek çok dünya şairinin Türkçede tanınmasını sağlamakla kalmamış, tiyatro sanatının da evrensel dilini okurla buluşturmayı başarmıştır. İmza atmış olduğu eserlerin, birer "edebiyat atlası" niteliğinde olduğunu söylemek yerinde olsa gerek. Dosya kapsamında Cevat Çapan'la söyleşiyi, Gökçenur Ç. gerçekleştiriyor. Çapan'a dair yazılarda ise Gökhan Arslan, Abdullah Ezik, Ersun Çıplak, M. Utku Yeşilöz, Kenan Sarıalioğlu ve İlyas Tunç'un imzaları bulunuyor.

Derginin dosya dışı isimleri ise Haydar Ergülen, Serkan Türk, Nisan Erdem, Efe Duyan, Büşra Şahin, Sedef Erdoğan, Taner Sezgin, Erdal Ateş, Onurhan Ersoy, Elçin Sevgi Suçin, Birgül Sevinçli, Mertcan Karacan, Burak Çavuş, Samet Karahasanoğlu, Ercan Yılmaz, Sevtap Ayyıldız, Utku Yıldırım, Nihat Özdal, Ayşe Övür, İlayda Uluçay, Hayrettin Orhanoğlu, Şebnem Özköroğlu, Yiğit Kerem Arslan, Ahmet Fenar, Emine Dikici, Yasemin Uzun, Kader Menteş Bolat, Mehmet Köksal, Yener Çetin, Havva Yılmaz ve Ahmet Rıfat İlhan'dan oluşuyor. "KE"nin her sayısında yer alan "Kitaplar Arasında" ile "Filmler Arasında" başlıklı sayfaları, 'kitap' ve 'sinema' dünyasına dair güncel bildirimler sunmaya devam ediyor. "Çizginin Diliyle" başlıklı sayfa ise Kartal Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Covid-19 Karikatür Yarışması'nda ödüle değer görülen çalışmaları gün ışığına çıkarmaya devam ediyor. - İSTANBUL