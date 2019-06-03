KEA Hastanesi doktorlarından Mustafa Emirdoğan, vefat etti
37 dakika önce
Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi doktorlarından Op. Dr. Mustafa Emirdoğan, hayatını kaybetti.
Kırşehir
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 11:45 Kaynak: İHA
Eğitim Araştırma Hastanesi doktorlarından Op. Dr. Mustafa Emirdoğan, hayatını kaybetti.
GATA'da tedavi gören Emirdoğan'ın uzun süredir böbrek yetmezliği ve sonrasında oluşan rahatsızlıklar nedeniyle tedavi gördüğü biliniyordu. Evli ve bir çocuk babası olan Emirdoğan için İl Sağlık Müdürlüğü
taziye mesajı yayımladı.
İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yayımlanan mesajda; "Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanemizde görevli hekimimiz Op. Dr. Mustafa Emirdoğan tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmiştir. Allah'tan rahmet diler, ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz"denildi. - KIRŞEHİR
CHP'li vekil kredi kartı borçları için Meclis'e araştırma önergesi verdi
Trump'ın İngiltere temasları başladı
Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması: Hedeflediğimiz rakamları tutturacağız
İçişleri Bakanlığı ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı