Keanu Reeves'in Bazı Aksaklıklardan Dolayı Captain Marvel'da Oynamadığı Ortaya Çıktı
16 dakika önce
Matrix ve John Wick serileriyle gönlümüzde taht kurmuş Keanu Reeves, uzun süredir Marvel ile ilişkilendirilen bir oyuncu. Bir zamanlar Doctor Strange rolü için düşünülmüş olan Reeves, ortaya çıkan bilgilere göre Jude Law'ın oynadığı Mar-Vell için de düşünülmüş.
That Hashtag Show'un sunucusu Charles Murphy'ye göre Keanu Reeves
, gelecek ay çıkacak olan Captain Marvel filminde - Jude Law
'un oynadığı- Mar-Vell rolü için düşünülmüş fakat çekimlerin John Wick
3 ile aynı tarihe rastlamasından dolayı işler bir türlü ayarlanamamış.
2017'de Variety'den Justin Kroll'un attığı ve Keanu Reeves'in Marvel tarafından sunulan teklifi onaylamadığı konusundaki tweeti de bu durumla ilişkilendirdiğimizde taşlar biraz daha yerine oturmuş oluyor. 2005 yılında DC'nin Constantin adlı filminde rol alan Keanu Reeves, daha önce de çizgi roman rollerine ilgi duyduğunu belirtmiş ve bunların özellikle Batman
ve Wolverine olduğunu söylemişti. Ben Affleck
'in Batman rolünü bırakması ve Disney'in Fox
'un haklarını satın alması neticesinde X-Men kullanım haklarının Marvel'a geçmişti. Bunun sonucunda Wolverine'nin yeni bir aktörle devam edecek olması, "Keanu Reeves Marvel'a gelir mi?" sorularını tekrar alevlendiriyor.
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 10:45
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