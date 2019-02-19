Son Dakika Haberleri: Kebabın Başkenti Adana'da Kelle Söğüşe Yoğun Talep

Kebabın Başkenti Adana'da Kelle Söğüşe Yoğun Talep

45 dakika önce

ADANA'da, 10 yıl doğalgaz ile ısıtma ve soğutma alanında faaliyet gösteren şirketini kapatıp, gıda sektörüne atılarak, kelle söğüş satmaya başlayan Alican Birbiri (39), ürünlerini 'tombul yanaklar', 'sürmeli gözler', 'tatlı diller' ve 'akıl küpleri' diye isimlendirince talebe yetişemez hale geldi.

Kebabın Başkenti Adana'da Kelle Söğüşe Yoğun Talep, System.String[]
ADANA'da, 10 yıl doğalgaz ile ısıtma ve soğutma alanında faaliyet gösteren şirketini kapatıp, gıda sektörüne atılarak, kelle söğüş satmaya başlayan Alican Birbiri (39), ürünlerini 'tombul yanaklar', 'sürmeli gözler', 'tatlı diller' ve 'akıl küpleri' diye isimlendirince talebe yetişemez hale geldi. Birbiri, "Talep oldukça yoğun, gece ve haftasonları da çalışmayı düşünüyorum" dedi.

Alican Birbiri, 10 yıl doğalgaz ile ısıtma ve soğutma sektöründe faaliyet gösteren işyerini kapattıktan sonra hayalini kurduğu gıda sektörüne yöneldi. Seyhan ilçesindeki Kuruköprü Mahallesi'nde küçük bir dükkan açıp, kelle söğüş satmaya başladı. Birbiri, "Ürünlerin bulunduğu dolaba tombul yanaklar, sürmeli gözler, tatlı diller ve akıl küpleri şeklinde esprili tabelalar yerleştirdim, müşterilerin de hoşuna gitti. Söğüş dürümü 18 liraya, tereyağlı söğüş güveci 20 liraya satıyoruz. Talep nedeniyle yakında dana dilli tostumuz ve ayak paçamız menümüze girecek" dedi.

İSTEYENE SOĞUK, İSTEYENE GÜVEÇTE

Alican Birbiri, şunları söyledi:

"Adana gibi sakatatı çok seven bir şehirde söğüşçü açığı vardı. Kentte sadece birkaç kişi söğüş yapıyordu. İzmir'de bir süre vakit geçirdiğim için kelle söğüşçülüğünü seçtim. Talep oldukça yoğun olduğu için gece ve haftasonları da çalışmayı düşünüyorum. Sakatatları iyice temizleyip, odun ateşinde kazanlarda pişirdikten sonra 1 gün dinlendirip servis ediyoruz. İsteyene soğuk dürüm yapıyoruz, ön yargılı olanlara da tereyağ ile güveçte servis ediyoruz."

- Adana

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 11:20 Kaynak: DHA

Kuruköprü, Seyhan, Adana, Ekonomi
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