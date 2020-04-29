Kebabın başkentinde tarihi düşüş - Son Dakika
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Kebabın başkentinde tarihi düşüş

6 saat önce

Kebabın başkentinde tarihi düşüş Adana'da kebap tüketimi korona virüs nedeniyle yüzde 80'in üzerinde düştü Adana Kebapçılar ve Lokantacılar Odası Başkanı Şefik Arslan: "Kebapçı esnafı hiçbir zaman böyle uzun süre kapalı kalmadı" Kebabın başkenti olarak bilinen Adana'da kebap tüketimi korona...

Kebabın başkentinde tarihi düşüş

Adana'da kebap tüketimi korona virüs nedeniyle yüzde 80'in üzerinde düştü

Adana Kebapçılar ve Lokantacılar Odası Başkanı Şefik Arslan: "Kebapçı esnafı hiçbir zaman böyle uzun süre kapalı kalmadı"

ADANA - Kebabın başkenti olarak bilinen Adana'da kebap tüketimi korona virüs nedeniyle yüzde 80'ın üzerinde düşüş gösterdi. Adana Kebapçılar ve Lokantacılar Odası Başkanı Şefik Arslan, bu düşüşün kentin tarihinde ilk kez olduğunu vurgulayarak, "Kebapçı esnafı hiçbir zaman böyle uzun süre kapalı kalmadı" dedi.

İçişleri Bakanlığı, korona virüs salgınının engellenmesi amacıyla ülke genelinde toplu gıda tüketiminin olduğu restoran, lokanta ve kafe gibi iş yerlerini 17 Mart itibariyle geçici süreyle kapatma kararı aldı. Restoranlar müşterilerine sadece paket ve al- git sistemi üzerinden hizmet verirken, birçok iş yeri önlem amacıyla tamamen hizmet dışı kalmayı seçti. Bu tedbirler nedeniyle kebabın başkenti olarak bilinen Adana'da ise et tüketimi günlük 30 tondan 5 tona kadar düştü.

"Esnafın yüzde 80'i kapattı"

Adana Kebapçılar ve Lokantacılar Odası Başkanı Şefik Arslan, konuyla ilgili İHA muhabirine yaptığı açıklamada, Adana'da tüketilen etin yüzde 80'inin kebapta kullanıldığını belirterek, "2 bin 200 civarında esnafımız var. Bunun yüzde 80'i tam kapalı. Yüzde 20'si de paket sipariş olarak çalışıyor. Ancak paket siparişte pek tutulmuyor. İnsanlar bu süreçte dışarıdan yemek yemeyi pek düşünmüyor" diye konuştu.

"İlk kez böyle düşüş yaşandı"

Et tüketimindeki düşüşün Adana tarihi boyunca görülmediği vurgulayan Arslan, "Kebapçı esnafı hiçbir zaman böyle uzun süre kapalı kalmadı. Ramazan Bayramında bile kebapçılar kapatmazdı dükkanlarını. Bir tek Kurban Bayramında kapatırlardı. Adana tarihinde ilk kez böyle hızlı bir düşüş yaşandı. Yüzde 80-85 civarında düştü tüketim" ifadelerini kullandı.

Kentte uzun yıllardır kebapçılık yapan ve dükkanını Ramazan ayı nedeniyle açan Yaşar Aydın kendisine göre tüketimin yüzde 90 oranında düştüğünü söyledi. Aydın, "Adana kebap olarak bilinir. Adana'da tüketilen etin yüzde 70-80'ı kebaba gidiyor gerisi yemeklerde tüketiliyor. Çoğu esnafta kapalı olunca o etlerde tüketilmiyor. Ülkelerden, şehirlerden insanlar kebap yemeye geliyordu. Herkes bu virüsün gitmesini bekliyor. İnşallah biran önce bu virüs geçer ve insanlar misafirlerini bu kebap cennetinde ağırlar. Çünkü Adana Kebap dedin mi üstüne başka bir yemek yok. Bu süreçte yapacak bir şey yok, bekleyeceğiz" dedi.

Kebabın başkentinde tarihi düşüş

İçişleri Bakanlığı, Adana, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.04.2020 09:53 Kaynak: İHA


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