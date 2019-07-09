Keban'a atanan hakim Doğan görevine başladı
1 saat önce
Elazığ'ın Keban ilçesine atanan hakim Gökçe Işık Doğan göreve başladı.
Elazığ Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 03:28 Kaynak: AA
'ın Keban
ilçesine atanan hakim Gökçe
Işık Doğan göreve başladı.
Doğan, yaptığı açıklamada, geçen sene Ağrı
'nın Diyadin
ilçesine hakim olarak atandığını, son kararname ile Keban ilçesine atamasının yapıldığını söyledi.
Keban'ı çok beğendiğini ifade eden Doğan, "Burada verimli bir şekilde görev yapacağımı düşünüyorum." dedi.
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