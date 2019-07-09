Son Dakika Haberleri: Keban'a atanan hakim Doğan görevine başladı
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Keban'a atanan hakim Doğan görevine başladı

1 saat önce

Elazığ'ın Keban ilçesine atanan hakim Gökçe Işık Doğan göreve başladı.

Keban'a atanan hakim Doğan görevine başladı, System.String[]
Elazığ'ın Keban ilçesine atanan hakim Gökçe Işık Doğan göreve başladı.
Doğan, yaptığı açıklamada, geçen sene Ağrı'nın Diyadin ilçesine hakim olarak atandığını, son kararname ile Keban ilçesine atamasının yapıldığını söyledi.
Keban'ı çok beğendiğini ifade eden Doğan, "Burada verimli bir şekilde görev yapacağımı düşünüyorum." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 03:28 Kaynak: AA
Elazığ, Gökçe, Keban, Güncel
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