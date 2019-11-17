Son Dakika Haberleri: Keban AK Parti İlçe Başkanlığı temayül yoklaması
Son Dakika Güncel Keban AK Parti İlçe Başkanlığı temayül yoklaması - Son Dakika

Keban AK Parti İlçe Başkanlığı temayül yoklaması

6 saat önce

Keban AK Parti İlçe Başkanlığı için temayül yoklaması yapıldı.

Keban AK Parti İlçe Başkanlığı temayül yoklaması, System.String[]

Keban AK Parti İlçe Başkanlığı için temayül yoklaması yapıldı.

AK Parti İlçe Başkanlığında yapılan temayül yoklamasında yenileme çalışmaları kapsamında Keban AK Parti İlçe Başkanlığı için 10 aday adayı başvuruda bulundu.

AK Parti Elazığ İl Başkanı Ramazan Gürgöze, İl Başkan Yardımcısı Cengiz Taş, İl Başkan Yardımcısı ve İlçe Koordinatörü Fatih Çelik gözetiminde yapılan Temayül yoklamasında İlçe Yönetim Kurulu üyeleri, Kadın ve Gençlik kolu üyeleri Mahalle ve Köy temsilcileri oluşan 74 delege oy kullandı.

Temayül yoklamasından önce konuşan Gürgöze, "Temayül yoklaması ile belirlenecek üç isim genel merkeze bildirilecek. Genel merkezde yapılacak olan mülakat sonucunda ilçe başkanı belirlenecek." dedi.

AK Parti, Elazığ, Keban, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 04:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kulisleri sallayan iddia: Erdoğan AK Parti Genel Başkanlığı'nı güvendiği isme bırakabilir
AK Partili vekilden İmamoğlu'na ilginç eleştiri: Horolop şorolop adam! İYİ Partili Çıray: AK Parti'nin yanlış dış siyaseti Türkiye'nin milli siyaseti değildir Kayseri'de TIR ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2019 22:49:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Keban AK Parti İlçe Başkanlığı temayül yoklaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]