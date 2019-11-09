Keban AK Parti İlçe Başkanlığında temayül yoklaması

Keban AK Parti İlçe Başkanlığı için temayül yoklaması yapıldı.

AK Parti İlçe Başkanlığında yapılan temayül yoklamasına 5 aday adayı başvuruda bulundu.

AK Parti Elazığ İl Başkanı Ramazan Gürgöze başkanlığında gerçekleştirilen temayül yoklamasında İlçe Yönetim Kurulu üyeleri, kadın ve gençlik kolu üyeleri ile mahalle ve köy temsilcileri oy kullandı.

Gürgöze yaptığı açıklamada, temayül yoklaması ile belirlenecek üç ismin AK Parti Genel Merkezine bildirileceğini, Genel Merkezde yapılacak mülakat ile ilçe başkanının belirleneceğini söyledi.