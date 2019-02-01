Keban Baraj Gölü Kıyısında Donma Tehlikesi Geçiren 4 Kişi Kurtarıldı

Elazığ
'ın Ağın
ilçesinde, Keban
Baraj Gölü kıyısında çıktıkları doğa yürüyüşü sırasında kaybolan ve donma tehlikesi geçiren 4 kişi kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Malatya
'dan aileleri ile Saraycık
köyüne tatile gelen 4 genç, öğlen saatlerinde Keban Baraj Gölü kıyısında doğa yürüyüşüne çıktı.
Havanın kararması ile gençlerden haber alamayan yakınları, durumu kaymakamlık ile İlçe Jandarma
Komutanlığı ekiplerine bildirdi.
Ekiplerin hem karadan hem de baraj gölünde botlarla 2 saat süren çalışması sonucu gençler, köye 5 kilometre mesafede Denizli
köyü sınırlarındaki kıyı şeridinde bulundu.
Soğuk hava ve rüzgarın etkisiyle üşüdükleri gözlenen gençlere jandarma ekipleri montlarını verdi.
Ekipler, botla köye ulaştırdıkları gençleri ailelerine teslim etti.