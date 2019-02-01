Son Dakika Haberleri: Keban Baraj Gölü Kıyısında Donma Tehlikesi Geçiren 4 Kişi Kurtarıldı

Keban Baraj Gölü Kıyısında Donma Tehlikesi Geçiren 4 Kişi Kurtarıldı

1 saat önce

Elazığ'ın Ağın ilçesinde, Keban Baraj Gölü kıyısında çıktıkları doğa yürüyüşü sırasında kaybolan ve donma tehlikesi geçiren 4 kişi kurtarıldı.

Keban Baraj Gölü Kıyısında Donma Tehlikesi Geçiren 4 Kişi Kurtarıldı, System.String[]
Elazığ'ın Ağın ilçesinde, Keban Baraj Gölü kıyısında çıktıkları doğa yürüyüşü sırasında kaybolan ve donma tehlikesi geçiren 4 kişi kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Malatya'dan aileleri ile Saraycık köyüne tatile gelen 4 genç, öğlen saatlerinde Keban Baraj Gölü kıyısında doğa yürüyüşüne çıktı.


Havanın kararması ile gençlerden haber alamayan yakınları, durumu kaymakamlık ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirdi.


Ekiplerin hem karadan hem de baraj gölünde botlarla 2 saat süren çalışması sonucu gençler, köye 5 kilometre mesafede Denizli köyü sınırlarındaki kıyı şeridinde bulundu.


Soğuk hava ve rüzgarın etkisiyle üşüdükleri gözlenen gençlere jandarma ekipleri montlarını verdi.

Ekipler, botla köye ulaştırdıkları gençleri ailelerine teslim etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 11:05 Kaynak: AA

Ağın, Elazığ, Keban, Güncel
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