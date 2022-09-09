Keban Baraj Gölü'nde balıkçı teknesi batması
Teknelerin arama için çıkış yapması
Teknelerin arama çalışması
AFAD ve Jandarma personeli Elazığ'da Keban Baraj Gölü'nde balıkçı teknesi battı
Kayıp balıkçıyı arama çalışması sürüyor
ELAZIĞ - Elazığ'da Keban Baraj Gölü'nde batan balıkçı teknesindeki bir kişiyi arama çalışması başlatıldı.
Merkeze bağlı Muratçık köyü Keban Baraj Gölünde balıkçı teknesi eski feribot iskelesi yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle battı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Teknedeki balıkçıyı arama çalışması devam ediyor.
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