Keban Baraj Gölü'nde balıkçı teknesi battı - Son Dakika
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Keban Baraj Gölü'nde balıkçı teknesi battı

09.09.2022 19:48

Keban Baraj Gölü'nde balıkçı teknesi batması Teknelerin arama için çıkış yapması Teknelerin arama çalışması AFAD ve Jandarma personeli Elazığ'da Keban Baraj Gölü'nde balıkçı teknesi battı Kayıp balıkçıyı arama çalışması sürüyorELAZIĞ - Elazığ'da Keban Baraj Gölü'nde batan balıkçı teknesindeki...

Keban Baraj Gölü'nde balıkçı teknesi batması

Teknelerin arama için çıkış yapması

Teknelerin arama çalışması

AFAD ve Jandarma personeli Elazığ'da Keban Baraj Gölü'nde balıkçı teknesi battı

Kayıp balıkçıyı arama çalışması sürüyor

ELAZIĞ - Elazığ'da Keban Baraj Gölü'nde batan balıkçı teknesindeki bir kişiyi arama çalışması başlatıldı.

Merkeze bağlı Muratçık köyü Keban Baraj Gölünde balıkçı teknesi eski feribot iskelesi yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle battı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Teknedeki balıkçıyı arama çalışması devam ediyor.

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Kaynak: AA

Jandarma, Elazığ, Keban, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Keban Baraj Gölü'nde balıkçı teknesi battı - Son Dakika

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