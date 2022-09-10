KEBAN BARAJ GÖLÜ'NDE BATAN TEKNE, 56 METRE DERİNLİKTE BULUNDU; BALIKÇI ARANIYOR - Son Dakika
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KEBAN BARAJ GÖLÜ'NDE BATAN TEKNE, 56 METRE DERİNLİKTE BULUNDU; BALIKÇI ARANIYOR

10.09.2022 14:19

ELAZIĞ'da, Keban Baraj Gölü'nde dün batan teknedeki 2 kişiden balıkçı Yaşar Zariç'i (56) arama çalışmaları, su altı arama cihazı ROV ile sürdürüldü.

ELAZIĞ'da, Keban Baraj Gölü'nde dün batan teknedeki 2 kişiden balıkçı Yaşar Zariç'i (56) arama çalışmaları, su altı arama cihazı ROV ile sürdürüldü. Tekne ise 56 metre derinlikte bulundu.

Keban Baraj Gölü'nün merkeze bağlı Muratçık köyü kesiminde balıkçı teknesi, dün öğleden sonra, henüz belirlenemeyen nedenle battı. Teknede bulunan 2 kişiden Arif Ö., alabalık kafesine tutunarak, sudan kendisi çıktı. Balıkçı Yaşar Zariç ise gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve dalgıç ekipleri sevk edildi. Boğulmaktan kurtulan Arif Ö.'nün gösterdiği alanda Zariç için arama- kurtarma çalışması başlatıldı. Arama çalışmaları, 2'nci günde de sürdürüldü. Batan tekne, 56 metre derinlikte bulundu. Ekipler, su altında başlattıkları çalışmada kayıp Yaşar Zariç'i ararken, 60 metreyi bulan derinlikte su altı arama cihazı ROV'u da kullandı. Bölgeye Ankara'dan jandarma arama- kurtarma ekiplerinin de geldiği öğrenildi. (DHA)

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Elazığ haber | Keban Baraj Gölü'nde batan tekne, 56 metre derinlikte bulundu; balıkçı aranıyor Elazığ haber | Keban Baraj Gölü'nde batan tekne, 56 metre derinlikte bulundu; balıkçı aranıyor 'Eğitimde kararları çocuklarınızla alın' 'Eğitimde kararları çocuklarınızla alın'
Kaynak: DHA

Keban, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KEBAN BARAJ GÖLÜ'NDE BATAN TEKNE, 56 METRE DERİNLİKTE BULUNDU; BALIKÇI ARANIYOR - Son Dakika

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SON DAKİKA: KEBAN BARAJ GÖLÜ'NDE BATAN TEKNE, 56 METRE DERİNLİKTE BULUNDU; BALIKÇI ARANIYOR - Son Dakika
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