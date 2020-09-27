Keban Baraj Gölü'nde mahsur kalan teknedeki 5 kişi kurtarıldı - Son Dakika

Elazığ'da, motorunun arızalanması nedeniyle baraj gölünde sürüklenen teknede 5 kişi mahsur kaldı.
Alınan bilgiye göre, Tunceli'nin Çemişgezek ilçesi mevkisinde Keban Baraj Gölü'ne açılan teknenin bir süre sonra motoru bozuldu.
Rüzgarın etkisiyle sürüklenmeye başlayan teknedekiler durumu jandarmaya haber verdi.
Bunun üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı bot timi, baraj gölünde mahsur kalan tekne sürücüsü ile ikisi kadın 4 yolcuyu kurtararak karaya bıraktı.
Arızalanan tekne ise bot timi tarafından karaya çekilerek sahibine teslim edildi.
Baraj gölünde mahsur kalan yolcular kendilerini kurtaran jandarma ekibine teşekkür etti.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 11:57 - Kaynak: AA
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