Son Dakika Haberleri: Keban Baraj Gölü'nde su seviyesinin yükselmesi

Keban Baraj Gölü'nde su seviyesinin yükselmesi

1 saat önce

Elazığ'da, yağışa bağı su seviyesinin yükselmesi nedeniyle tahliye yapılan Keban Baraj Gölü'nde ışıklandırmayla birlikte güzel görüntü oluştu.

Keban Baraj Gölü'nde su seviyesinin yükselmesi, System.String[]
Elazığ'da, yağışa bağı su seviyesinin yükselmesi nedeniyle tahliye yapılan Keban Baraj Gölü'nde ışıklandırmayla birlikte güzel görüntü oluştu.
Barajda su kodunun, bu yıl Fırat Havzası'na düşen bol yağış ve Fırat Nehri'ni besleyen Peri, Karasu ve Murat nehirlerinden gelen taşkın su etkisiyle 844.19 metreye yükselmesi nedeniyle olası bir taşkın riskine karşın su seviyesinin düşürülmesi amacıyla 17 Mayıs'tan bu yana 6 tahliye kapağı açıldı.
Gündüz ayrı bir güzelliğe sahip olan baraj seti, ışıklandırma ile geceleri de kartpostallık görüntü oluşturuyor.
Keban ilçesini gezmeye gelen ve nehir yatağı üzerinde bulunan Fırat Köprüsünden geçen vatandaşlar da bu manzarayı objektiflere yansıtıyor.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 02:28 Kaynak: AA
Elazığ, Keban, Kültür Sanat
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