Keban Baraj Gölü'nde tekne bozulunca mahsur kalan aileyi jandarma kurtardı - Son Dakika

Keban Baraj Gölü'nde tekne bozulunca mahsur kalan aileyi jandarma kurtardı
ELAZIĞ'da, Keban Baraj Gölü'nde gezintiye çıktıkları tekne arızalanınca suda mahsur kalan 5 kişilik aile, jandarma ekiplerince kurtarıldı.
ELAZIĞ'da, Keban Baraj Gölü'nde gezintiye çıktıkları tekne arızalanınca suda mahsur kalan 5 kişilik aile, jandarma ekiplerince kurtarıldı.
Keban Baraj Gölü'nde 5 kişilik aile, gezintiye çıktıkları teknenin Elazığ ile Tunceli'nin Çemizgezek ilçesi arasında arızalanmasıyla suda mahsur kaldı. Arızayı kendileri gideremeyen teknedekiler, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine Jandarma Asayiş Bot Timleri, aileye ulaşarak, kurtarma botuna aldı. Aile, karaya bırakıldıktan sonra tekne de çekilerek, sahibine teslim edildi.
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