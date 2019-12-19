Keban Baraj Gölü sürüklenen teknedeki 3 balıkçı kurtarıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Keban Baraj Gölü sürüklenen teknedeki 3 balıkçı kurtarıldı - Son Dakika

Keban Baraj Gölü sürüklenen teknedeki 3 balıkçı kurtarıldı

6 saat önce

Elazığ'da, motorunun bozulması nedeniyle baraj gölünde sürüklenen teknede mahsur kalan 3 balıkçı AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Keban Baraj Gölü sürüklenen teknedeki 3 balıkçı kurtarıldı, System.String[]

Elazığ'da, motorunun bozulması nedeniyle baraj gölünde sürüklenen teknede mahsur kalan 3 balıkçı AFAD ekiplerince kurtarıldı.


Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Koçkale köyü mevkisinde balık avı için Keban Baraj Gölü'ne açılan 3 balıkçının kullandığı teknenin bir süre sonra motoru bozuldu.


Rüzgarın da etkisiyle sürüklenmeye başlayan tekne, havanın sisli olması nedeniyle bir süre sonra baraj gölünde gözden kayboldu.

Teknede mahsur kalan 3 balıkçıdan haber alamayan yakınları durumu jandarma ve AFAD ekiplerine bildirdi.

AFAD ekiplerince bölgede başlatılan arama kurtarma çalışması sonucunda baraj gölünde 4 saat mahsur kalan 3 balıkçı kurtarıldı.

Elazığ, Keban, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 12:34 Kaynak: AA
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