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Keban Barajı ve HES 47 yılda ülke ekonomisine 151 milyar lira katkı sağladı - Son Dakika

Keban Barajı ve HES 47 yılda ülke ekonomisine 151 milyar lira katkı sağladı

11.09.2021 11:46
Keban Barajı ve HES 47 yılda ülke ekonomisine 151 milyar lira katkı sağladı, System.String[]

Türkiye'de 47 yıldır kesintisiz enerji üretimini sürdüren Keban Barajı ve Hidroelektrik Santralinin (HES), ülke ekonomisine katkısı 151 milyar lira olarak hesaplandı.

Türkiye'de 47 yıldır kesintisiz enerji üretimini sürdüren Keban Barajı ve Hidroelektrik Santralinin (HES), ülke ekonomisine katkısı 151 milyar lira olarak hesaplandı.

Elazığ'ın Keban ilçesinde yapımına 1965 yılında başlanan ve 1974'te ilk 4 türbini, 1981 yılında da diğer 4 türbini devreye alınan Keban Barajı ve HES, yıllık ortalama 6 milyar kilovatsaat enerji üretimiyle 1 milyon 824 bin hanenin elektrik ihtiyacını tek başına karşılıyor.

Barajın yapılmasıyla Elazığ'ın batı, kuzeydoğu ve doğu istikametinde 125 kilometre uzunluğunda 675 kilometrekare alanda 30,6 milyar metreküp kapasiteli dev bir göl oluştu.

Keban Baraj gölü bu özelliğiyle Türkiye'deki yapay göller arasında Atatürk Barajı'ndan sonra ikinci, tüm göller baz alındığında ise Van Gölü, Tuz Gölü ve Atatürk Baraj Gölü'nün ardından dördüncü sırada yer alıyor.

Elektrik enerjisi üretiminin yanı sıra göl çevresinde oluşan mesire alanlarıyla da bölgede sosyal hayata katkıda bulunan Keban Barajı, son yıllarda balık üretimiyle de ekonomiye önemli katma değer sağlamaya devam ediyor.

"Bu tür projelerin ülkemize kazandırılması çok önemli"

Devlet Su İşleri (DSİ) 9. Bölge Müdürü Mahmut Dündar, AA muhabirine, Keban Barajı ve HES'in kurulduğu dönemde ülkenin enerji ihtiyacının yüzde 20'sini tek başına karşıladığını söyledi.

Dündar, Keban Barajı ve HES'in 47 yılda yaklaşık 270 bin 172 gigawattsaat enerji ürettiğini, ülke ekonomisine yaklaşık 151 milyar lira katkı sağladığını bildirdi.

Dündar, "Bu tür projelerin ülkemize kazandırılması çok önemli. Bu projeler ile ülkemizin enerji ihtiyacına ciddi manada katkı sunulmakta." dedi.

EÜAŞ ve TÜBİTAK tarafından rehabilitasyon projesi yürütülüyor

Keban HES İşletme Başmühendisi Bilge Selçuk Kuzgun ise hizmete gerdiği dönemde 1330 megavat toplum kurulu güce sahip olan santralin, mekanik ve elektronik sistemlerinin zamanla yorulmasından dolayı mevcut gücünün gerisine düştüğünü aktardı.

Keban HES'in kurulu gücünün yükseltilmesi ve bugünün teknolojisinin gerisinde kalan mekanik ve elektronik sistemlerinin yerli ve milli imkanlarla yenilenmesi için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının destekleri ile Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) ve TÜBİTAK MAM Enerji Enstitüsü tarafından rehabilitasyon projesi yürütüldüğünü dile getiren Kuzgun, amacın sistemlerin daha verimli bir şekilde çalışması ve kapasite artışının sağlanması olduğunu kaydetti.

Kuzgun, "Tamamlanan çalışmalardan gördük ki yenilenen ilk dört ünitede istenilen güç seviyelerine ulaştık. Örneğin daha önce 150 megavatta ısınarak çalışan ünitemiz artık 175 megavat değerine rahatlıkla çıkabiliyor. Bununla birlikte yaklaşık yüzde 10-15 arasında bir kapasite artışının olduğundan bahsedebiliriz. Çalışmalar bittiği zaman inşallah kurulu güç daha yüksek bir seviyeye çıkacak." diye konuştu.

Rehabilitasyon projesi için 50 milyon avro yatırım yapılacak

Rehabilitasyon projesinin tamamlanmasıyla KEBAN HES'in daha nice seneler ülkenin enerji ihtiyacını karşılamaya devam edeceğini aktaran Kuzgun, TÜBİTAK'ın yaptığı işlerin yatırım bedelinin yaklaşık 25 milyon avro olduğunu EÜAŞ'ın ilerleyen süreçte trafolarda yapacağı çalışmalarla Keban HES için yürütülen rehabilitasyon projesinin yatırım bedelinin yaklaşık 50 milyon avro seviyesine ulaşacağını belirtti.

Togo Cumhuriyeti, Keban Barajı, Enerji, HES, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Keban Barajı ve HES 47 yılda ülke ekonomisine 151 milyar lira katkı sağladı - Son Dakika


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