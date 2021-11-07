Üye Girişi
Keban Barajı ve HES çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapıyor - Son Dakika

Keban Barajı ve HES çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapıyor

07.11.2021 11:25
Keban Barajı ve HES çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapıyor

Elazığ'da Keban Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES) sahası karabatak, ördek, yaban kazı, ak balıkçıl, leylek, angut ve martı gibi çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

Elazığ'da Keban Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES) sahası karabatak, ördek, yaban kazı, ak balıkçıl, leylek, angut ve martı gibi çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

Keban Barajı ve HES gövdesinin ön kısmında türbinlerden çıkan berrak suyun oluşturduğu Fırat Nehri sahası, barındırdığı balık popülasyonu, baraj gölünün etkisiyle bölge ikliminin çevresine oranla kış aylarında ılıman bir yapıya bürünerek mikroklima etkisi göstermesi ve bitki örtüsüyle göçmen kuşlar için cazip bir yaşam alanı oluşturuyor.

Yaşam alanı olarak benimsedikleri baraj sahasında bir arada yaşayan çok sayıdaki farklı göçmen kuş türü, ilçenin doğal yaşamına zenginlik katıyor, doğaseverlere görsel şölen sunuyor.

Kuraklık, göçmen kuşlarını yaşam alanları sınırladı

Fırat Nehri Havzası'ndaki göçmen kuş türleri ile ilgili çalışma yapan Fırat Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Akın Temizer, AA muhabirine, dünyanın birçok bölgesinde iklim değişikliğinin etkisiyle yaşanan kuraklık nedeniyle su kaynaklarındaki azalmanın doğada yaşayan tüm canlılar gibi göçmen kuşları da olumsuz etkilediğini söyledi.

Kuraklığın etkisiyle sulak alanların azalmasının göçmen kuşların yaşam alanlarını sınırlandığına ve buna bağlı olarak bazı bölgelerde popülasyonlarda bir azalma olduğuna dikkati çeken Temizer, bunun tam aksine Keban Barajı ve HES sahasındaki göçmen kuş sayısında 4 yıldır gözle görülür bir artış olduğunu belirtti.

Sahada farklı türde çok sayıdaki göçmen kuşun bir arada yaşadığını ifade eden Temizer, şöyle konuştu:

"Farklı türde kuş popülasyonlarının burada bir araya gelmesi, bu bölgenin doğal yaşam zenginliğinin arttığını, su kalitesini, temizliğini ve gıda zinciri bakımından balık popülasyonunun arttığını gösteriyor. Dolayısıyla beslenmek ve üremek için başka yerden gelen bu kuşlar 3-4 senedir burayı yerleşim olarak kullanmaya başladılar."

Göçmen kuşlar korunaklı alanları tercih ediyor

Temizer, son yıllarda kuraklık başta olmak üzere insan faaliyetlerinden kaynaklı ekolojik dengenin bozulması, gıda zincirinin azalması ve kuşların yaşam alanlarının tahrip edilmesinin doğal yaşamı tehdit eder hale geldiğini dile getirdi.

Daha yaşanabilir bir çevre için ekolojik dengenin korunmasına yönelik dünya genelinde ciddi adımlar atılması gerektiğini vurgulayan Temizer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Göçmen kuşların bu bölgeye gelmesine etki eden faktörler kurak alanların artması, bir çok bölgede suların çekilmesi, gıda zincirinin azalması ya da bozulması nedeniyle bulundukları yöreyi bırakmasıdır. Dolayısıyla suyu, gıdası bol mikroklimatik iklim özelliğine sahip daha korunaklı alanları tercih ediyorlar. Kuraklıktan dolayı hayvanların göç yolları değişiyor. Diğer bölgelerde göller, akarsular ve dereler gibi suların çekilmesi, azalması bu hayvanları buraya göçe zorlayan, etki eden sebeplerden biridir."

"Kuşlar erken geldi"

Temizer, bölgede yaptığı araştırmada dikkati çeken diğer bir konunun Keban Barajı ve HES sahasındaki göçmen kuşların bölgeye bu yıl daha erken göç etmesi olduğunu anlattı.

Göçmen kuşların bu yıl erken gelmesinin ekolojik dengede bir değişimin göstergesi olduğunu dile getiren Temizer, şunları kaydetti:

"Bu yıl özellikle ağustos ayından sonra eylül ve ekim ayında bu kuşlar erken geldi. Bu kuşları daha önce kış periyodunda görüyorduk. Yani ocak ve şubat ayından sonra geliyorlardı. Özellikle karabataklar kışın ortasında, şubat ve marta doğru geliyorlardı ama onlar da erken geldi. Bölgede martıları, daha sonra leylekler özellikle ada leyleği, dalgıç kuşlar, kıl kuyruk ördekler, yaban kazları, yeşilbaş ördekler, farklı tür ördekler, angutlar ve su tavuklarını görüyoruz."

Keban Barajı ve HES çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapıyor
Keban Barajı ve HES çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapıyor
Keban Barajı ve HES çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapıyor
Keban Barajı ve HES çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapıyor
Keban Barajı ve HES çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapıyor

Hidroelektrik Santrali, Keban Barajı, Elazığ, HES, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Keban Barajı ve HES çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

İstanbul Maratonu'na Kılıçdaroğlu, Akşener ve Kaftancıoğlu'nun göğüs numaraları damga vurdu 12:18 İstanbul Maratonu'na Kılıçdaroğlu, Akşener ve Kaftancıoğlu'nun göğüs numaraları damga vurdu Suudi Arabistan'dan 64 milyar dolarlık dev yatırım! Petrolü bırakıp sinema sektörüne el attılar 11:47 Suudi Arabistan'dan 64 milyar dolarlık dev yatırım! Petrolü bırakıp sinema sektörüne el attılar Sevgilisini öldürüp 11:38 Sevgilisini öldürüp "Polisi arayın" diye bağıran şahıs son kurşunu kafasına sıktı
11:28 "İdo'nun düğününe neden katılmadınız?" sorusuna Dilan Çıtak Talıses'ten olay yanıt! Son ankette vatandaşa 10:55 Son ankette vatandaşa "Yurt dışında yaşamak ister misiniz?" diye soruldu! 1 yıl içinde büyük değişim 2 çocuk annesi kadından olay yaratan itiraf: Kocamı aldatmadan duramıyorum, sonunda ikna oldu 10:29 2 çocuk annesi kadından olay yaratan itiraf: Kocamı aldatmadan duramıyorum, sonunda ikna oldu
İYİ Partili Aydın'dan Bingöl'deki küfür olayı sonrası valiliklerle ilgili şok iddia: Koruculara protesto talimatı verdiler 10:22 İYİ Partili Aydın'dan Bingöl'deki küfür olayı sonrası valiliklerle ilgili şok iddia: Koruculara protesto talimatı verdiler Mini değil, süper mini! Ece Seçkin'in kıyafetini gören herkes aynı yorumu yaptı 08:48 Mini değil, süper mini! Ece Seçkin'in kıyafetini gören herkes aynı yorumu yaptı

Son Dakika Haberleri
14:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan Ilıca Barajı açılışında güzel haberi verdi: Ekonomiye yılda 3 milyar TL'lik katkı sağlayacak
14:43 Duygulandıran görüntü! Yüzlerce komando Davraz Dağı'na tırmandı
14:42 Vücudu hakkındaki yorumlardan sıkılan genç kız, paylaştığı bikinili fotoğraflarla eleştirilere meydan okudu
14:36 İğne korkusu olanlara müjde! Yara bandını andıran korona aşısı geliştiriliyor
14:35 Meksika'da tatil yapan Aslı Enver, arka arkaya tekne pozlarını takipçileriyle paylaştı
14:22 Şehit mezarına hain saldırı! Üzerine PKK yazıp bir de fotoğrafını paylaşmış
14:21 60 sanatçı, işçi göçünün 60. yılını anmak için Gurbet türküsünü söyledi
14:21 Kılıçdaroğlu'na herkesin merak ettiği o soru canlı yayında soruldu: Erdoğan'la yarışmak istiyor musunuz?
14:19 Sonunda bu da oldu! İnsan eli değmeden teslimat yapabiliyorlar
13:42 Sason'dan 500 araçlık konvoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamak için yola dizildi
Dışişleri Bakanlığı, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'ye yönelik SİHA saldırısına tepki gösterdi Dışişleri Bakanlığı, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'ye yönelik SİHA saldırısına tepki gösterdi         
12:36
Boğaz'da şölen! İstanbul Maratonu'nda çok renkli görüntüler ortaya çıktı Boğaz'da şölen! İstanbul Maratonu'nda çok renkli görüntüler ortaya çıktı         
11:52
Boğazı sis kapladı, Vali Yerlikaya'dan paylaşım gecikmedi: İstanbul deyince aklıma bir masal gelir Boğazı sis kapladı, Vali Yerlikaya'dan paylaşım gecikmedi: İstanbul deyince aklıma bir masal gelir         
11:40
Burak Yamantürk, Burak Yamantürk, "Kızım için endişeliyim" diyerek herkesin yapması gerekeni anlattı         
11:28
Son Dakika: Şehit yakınına küfür eden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan görevden alındı Son Dakika: Şehit yakınına küfür eden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan görevden alındı         
11:17
Ayrılık çanları çalan Mesut Özil'in yeni adresi netleşti! Bu kez teklifi geri çevirmedi Ayrılık çanları çalan Mesut Özil'in yeni adresi netleşti! Bu kez teklifi geri çevirmedi         
10:53
Çiçeklerini çalan hırsızlara çağrı yapıp, çay içmeye davet etti Çiçeklerini çalan hırsızlara çağrı yapıp, çay içmeye davet etti         
10:24
Merve Boluğur'dan estetik itirafı: Elbiselerde dolgun dursun diye göğüslerimi büyüttürdüm Merve Boluğur'dan estetik itirafı: Elbiselerde dolgun dursun diye göğüslerimi büyüttürdüm         
10:12
İşten kovulan kapıcı, su vanalarını kapatıp binayı ateşe verdi! 200 kişi korku dolu anlar yaşadı İşten kovulan kapıcı, su vanalarını kapatıp binayı ateşe verdi! 200 kişi korku dolu anlar yaşadı         
08:15
Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin evine SİHA saldırısı Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin evine SİHA saldırısı         
07:52
Ortaokulda iki öğrenciye taciz iddiası! Rezilliği kaldıramayan genç kız bir anda yere yığıldı Ortaokulda iki öğrenciye taciz iddiası! Rezilliği kaldıramayan genç kız bir anda yere yığıldı         
07:40
Canlı yayında korkutan detay! Arkadaki gölgeyi görenler hemen genç kıza haber verdi Canlı yayında korkutan detay! Arkadaki gölgeyi görenler hemen genç kıza haber verdi         
17:26
Morgda kızının cesediyle cinsel ilişkiye girildiğini öğrenen anne deliye döndü: Onu kalbinden bıçaklayacağım Morgda kızının cesediyle cinsel ilişkiye girildiğini öğrenen anne deliye döndü: Onu kalbinden bıçaklayacağım         
15:59
Duygulandıran görüntü! Yüzlerce komando Davraz Dağı'na tırmandı Duygulandıran görüntü! Yüzlerce komando Davraz Dağı'na tırmandı         
14:43
Sason'dan 500 araçlık konvoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamak için yola dizildi Sason'dan 500 araçlık konvoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamak için yola dizildi         
13:43
Uzaya çıkan astronot Dünya'ya bakınca gördüklerine üzüldü: Gördüğüm şey korkunç Uzaya çıkan astronot Dünya'ya bakınca gördüklerine üzüldü: Gördüğüm şey korkunç         
12:47
Birçok kişi farkında bile değil! Evde yapılan bu hatalar doğal gaz faturasını kabartıyor Birçok kişi farkında bile değil! Evde yapılan bu hatalar doğal gaz faturasını kabartıyor         
12:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2021 12:51:10. #1.13#
SON DAKİKA: Keban Barajı ve HES çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement