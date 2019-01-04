Keban Barajında 1,5 Metrelik 80 Kilogram Ağırlığında Turna Yakalandı

Elazığ'da Keban Baraj Gölünde ava çıkan balıkçıların oltasına 1,5 metrelik 80 kilogramlık turna balığı takıldı.

Elazığ'da Keban Baraj Gölünde ava çıkan balıkçıların oltasına 1,5 metrelik 80 kilogramlık turna balığı takıldı.



Keban Baraj Gölünde ava çıkan balıkçılar, 80 kilogram ağırlığında, 1,50 santimetre boyunda dev turna balığı yakaladı. Yakalanan turna balığını Kapalı Çarşı'ya getiren balıkçı Ramazan Erdoğan, kilosunu 30 liradan satışa çıkardı. Dev turna balığını gören bazı vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemeyerek fotoğraflarını çekti.



Sezonun en büyük balığı olduğuna dikkat çeken Kapalı Çarşı esnaflarından Balıkçı Ramazan Erdoğan, "Keban Barajı'nda 80 kilogram ağırlığında turna balığı geldi. Onun yanında 30 kilogram ağırlığında bir turna balığı daha geldi. Müşterilerimizin yoğun ilgisi var. Yarın satışa sunacağız. Baraj gölümüz adeta deniz balıklarına meydan okuyor. Devasa bir balık olan, turna balığımız tahminen 15-20 yaşlarında ve 80 kilogram civarındadır. Dün akşam yakalandı, bugün tezgahımızda, yarın da satışa sunacağız. Balığı temizleyip, kilo ağırlığında, kilogramı 30 TL'den satılacak. Şuanda bayağı bir ilgi var" dedi.



Çok büyük bir balık olduğu için görenlerin fotoğraf çektiğine değinen Erdoğan, özellikle özçekim yapanın çok olduğunu kaydetti.



Böyle devasa bir balığı ilk kez gördüğünü belirten müşterilerden Eyüphan Çetintaş, "Kapalı Çarşı'da devamlı gezerim. Balık dikkatimi çekti. Turna balığı, Fırat suyumuzun balığıdır. Anı olsun diye bol bol selfie çektim. Elazığlıları kapalı çarşıya davet ediyorum. Özellikle bu balığı gelip, görsünler. Balık hem lezzetli hem de protein değeri yüksektir. Balık yiyelim sağlıklı kalalım" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

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